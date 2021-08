Monaco: Petrov avoue suivre "avec intérêt" le mercato de Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG reste toujours incertain à quelques jours de la fin du mercato estival. Si le club francilien négocie un transfert de l’attaquant vers le Real Madrid, l’AS Monaco suit avec attention l’évolution de ce dossier comme l’a confirmé à RMC Sport son vice-président Oleg Petrov.

Partira, partira pas. A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé fait l’objet d’une cour assidue de la part du Real Madrid. Le PSG a même accepté de négocier avec le club madrilène à quelques jours de la fin du mercato estival pour un transfert de son attaquant vedette. Une autre formation de Ligue 1 reste très attentives à l’évolution ce dossier: Monaco. Formé sur le Rocher, l’attaquant de 22 ans rapportera un joli chèque à l’ASM.

"Oui, oui, nous suivons la situation avec intérêt parce que cela implique directement notre club, a estimé le dirigeant du club de la Principauté au sujet de Mbappé. Mais le focus et notre attention sont principalement sur nos performances et nos prestations en championnat."

35M€ promis à Monaco

Mal en point en Ligue 1 avec deux défaites et un match nul en trois journées, Monaco a aussi été éliminé par le Chakthior Donetsk lors des barrages d’accession à la Ligue des champions. En manque de confiance en ce début de saison, le club princier pourrait récupérer 35 millions d’euros en cas de vente (ou de prolongation) de Kylian Mbappé. Mais le vice-président monégasque n'a pas plus d'infos sur le futur de Kylian Mbappé. "Je ne suis au courant de rien, a encore assuré Oleg Petrov. Je respecte beaucoup le PSG et nous suivons Kylian."

