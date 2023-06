PSG: Mbappé seulement 10e du classement des joueurs estimés les plus chers du monde

Selon les dernières données de l’observatoire du football CIES, Erling Haaland est actuellement le joueur à la plus forte valeur marchande au monde. Avec seulement un an de contrat, Kylian Mbappé (PSG) est dixième.

Erling Haaland (22 ans) trône au sommet du football mondial. Selon la dernière lettre hebdomadaire du CIES, observatoire du football européen, l’attaquant norvégien est le joueur à la plus forte valeur marchande au monde en raison de ses performances, son âge, son potentiel mais aussi sa situation contractuelle puisqu’il dispose actuellement d’un long bail avec Manchester City (jusqu’en 2027). Pour toutes ces raisons, il est estimé à 245,1 millions d’euros, devant Vinicius Jr (Real Madrid, 196,3 millions d’euros) et Bukayo Saka (Arsenal, 195,8 millions d’euros).

Estimé à plus de 260 millions d'euros s'il avait trois ans de contrat

Kylian Mbappé, lui, apparaît à la dixième place (163,2 millions d’euros). Cela s’explique par son court contrat avec le PSG (jusqu’en 2024) qui réduit sa valeur. Il reste le Français le plus cher devant Eduardo Camavinga (Real Madrid, 118,4 millions) et Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, 90,5).

Le CIES s’est lancé dans une simulation en calculant la valeur des joueurs sur les bases d’un contrat de trois ans. A ce classement, Mbappé remonte à la deuxième place en étant estimé à 261,8 millions d’euros, derrière l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius (314,9 millions d’euros) mais devant Haaland (245,1), Jude Bellingham (190,2, Dortmund) et Rodrigo (184,5, Real).

Les plus hautes valeurs estimées pour des joueurs extérieurs aux cinq grands championnats européens ont été enregistrées pour Antonio Silva (89 millions d’euros, Benfica) et Gonçalo Ramos (82 millions, Benfica) et Xavi Simons (67 millions d’euros, PSV Eindhoven).