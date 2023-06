Galtier à l'OM? Olmeta ne veut pas "faire de la bouillabaisse avec des mauvais poissons"

Pascal Olmeta a affiché ce mardi sur RMC une vive opposition à l'éventuelle arrivée de Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. L'ancien gardien phocéen ne veut pas le voir revenir au club immédiatement après son passage au PSG.

Marcelo Gallardo a dit non, Lille retient Paulo Fonseca et Marcelino n'est pas encore là. A la recherche d'un entraîneur pour prendre la suite d'Igor Tudor, l'OM penserait toujours à Christophe Galtier. Pas encore officiellement écarté de ses fonctions au PSG, le technicien ferait partie des cibles phocéennes pendant l'intersaison. Si certains illustres anciens comme Eric Di Meco, ami intime de 'Galette', sont favorables à son arrivée, d'autres y sont opposés. C'est notamment le cas de Pascal Olmeta.

"Faire de la bouillabaisse avec des mauvais poissons, ce n’est pas faire de la bouillabaisse, a lâché l'ex-gardien lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi sur RMC. Demain tu aurais pu prendre Zinédine Zidane parce qu’il est de Marseille."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Cantona a failli entraîner l'OM

Officiellement, Christophe Galtier n'a pas ouvert la porte à une arrivée à Marseille cet été. Sa situation à Paris n'est d'ailleurs toujours pas réglée. Mais tout est affaire de contexte selon Pascal Olmeta qui a révélé comment Eric Cantona avait failli devenir le coach marseillais avant de faire machine arrière.

"Mais l’intelligence des uns et des autres, comme un Eric Cantona qui à un moment voulait entraîner et avait été voir Robert Louis-Dreyfus (l’ancien propriétaire de l’OM, ndlr). A l’époque il avait entendu les tribunes siffler Dreyfus et avait dit que ce n’était pas là qu’il devait aller, a encore raconté le membre de la Dream Team RMC Sport. Oui Eric Cantona a failli entraîner l’OM. Oui c’est un scoop, oui. Avec monsieur Dreyfus, ils s’étaient rencontrés pour discuter. Mais quand il s’est retrouvé dans les tribunes avec les sifflets, il s’est dit qu’il n’avait rien à faire à Marseille."

La Une de Rothen s’enflamme : Comprenez-vous que Longoria se penche autant sur Galtier ? – 20/06 21:21

Olmeta ne veut pas de Galtier... maintenant

Sans surprise, le problème de Pascal Olmeta avec la piste Galtier, c'est son passage à Paris. L'ancien gardien de l'OM ne veut pas le voir enchaîner aussi rapidement des expériences au PSG et à Marseille.

"Attention, Christophe Galtier peut être un très bon entraîneur. Tout dépend du club où il ira. Mais là, il arrive de Paris, a ensuite rénchéri l'ancien gardien l'OM. Si les premiers matchs cela ne prend pas, cela va être compliqué. Tu ne peux pas travailler. Et puis demain, on va dire qu’il faut prendre tel ou tel entraîneur. Ok mais on ne peut pas prendre tel ou tel entraîneur."

Avant de marteler: "Il arrive de Paris, il arrive de Paris. C’est impossible! Après je ne parle pas forcément pour Galtier mais pour une personne arrivant de Paris. On l’a vu lors d’un match avec le simple fait qu’il lève le bras et que c’était Paris en face. Qu’il revienne dans deux ou trois ans […] Il ne faut pas faire n’importe quoi."