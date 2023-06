Mercato: le PSG accélère pour Lucas Hernandez

Déterminés à recruter Lucas Hernandez cet été, les dirigeants parisiens vont rencontrer leurs homologues du Bayern Munich dans les prochains jours. Le champion d'Allemagne est cette fois disposé à vendre son défenseur mais pas à n’importe quel prix.

Le PSG accélère sur le dossier Lucas Hernandez. Comme expliqué ces dernières semaines par RMC Sport, le champion du monde 2018 est l’une des priorités du club de la capitale cet été.

Le joueur de 27 ans est séduit par le projet parisien et cette fois le Bayern Munich, qui est en pole position pour signer le roc sud-coréen Kim Min-Jae (Naples), est ouvert à une vente. Mais les dirigeants bavarois ne veulent pas pour autant brader un élément acheté 80 millions d’euros il y a quatre ans à l’Atlético de Madrid.

Pas d'offre pour l'instant

Pour l’avoir, Paris devra proposer au moins 50 millions d’euros. Aucune offre n’a pour le moment été transmise mais une réunion pourrait prochainement avoir lieu entre les décideurs munichois et parisiens. Le Bayern, qui espérait il y a encore quelques semaines prolonger son défenseur, à qui il reste un an de contrat, a revu sa position et n’est plus fermé à l’idée de s’en séparer.

Pour le PSG, cette piste répond aussi à une volonté de "franciser" son effectif en y apportant des éléments qui ont fait leurs preuves . Or pour le moment, aucun Français n’a été recruté durant ce mercato. Marcus Thuram était ciblé mais aucun accord n’a été trouvé. Après quatre ans au Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de 25 ans se voit plutôt rejoindre l’AC Milan ou l’Inter Milan. Quant à Randal Kolo Muani, il est aujourd’hui plus proche de signer au Bayern Munich ou à Manchester United qu’au PSG. Les Bavarois et les Red Devils ont un temps d’avance.