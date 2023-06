PSG: polémique en Espagne autour du transfert de Kang-In Lee

Proche de s’engager avec le PSG, le Sud-Coréen Kang-In Lee (22 ans) se retrouve au cœur d’une polémique lancée par un ancien dirigeant du FC Valence qui accuse son agent Jorge Mendes d’avoir bénéficié de généreuses commissions.

Le transfert attendu de Kang-In Lee (22 ans) au PSG provoque des remous en Espagne. Miguel Zorio, ancien vice-président de Valence et porte-parole de Marea Valencianista (groupe se présentant comme défendant les intérêts du club) a fait parvenir un communiqué à plusieurs médias espagnols (Diario de Mallorca, SuperDeporte...) dans lequel il dénonce les conditions de départ du Sud-Coréen du club pour Majorque en 2021. Le club des Baléares a démenti ces accusations dans le journal Diario Del Mallorca.

Mendes accusé de toucher 8,5 millions d’euros sur son transfert au PSG

Après avoir rejoint le centre de formation du club valencian à 16 ans, Kang-In Lee était finalement parti libre pour Majorque en 2021 et s’apprête à rejoindre Paris contre un montant de 20 millions d’euros. Ce qui fait bondir Zorio. "L'ancien vice-président du Valencia CF, Miguel Zorio, a une nouvelle fois montré son indignation face à l'image malheureuse que donne le club (Valence) avec Kang-In Lee, reconnu comme le meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, et dont Bordalás (ancien entraîneur de Valence, ndlr) a toujours dit qu’il n'avait pas compris son départ libre, dénonce un communiqué de Marea Valencianista. Le joueur a été cédé à Majorque en 2021. Ses droits ont été conservés par l'équipe des Baléares à 50% avec Jorge Mendes, le représentant du joueur, et le club a versé à l'agent portugais plus de 5 millions d'euros pour l'arrivée gratuite de la star coréenne."

"Majorque et Mendes avaient un accord selon lequel le joueur pouvait partir s'il avait une offre égale ou supérieure à 17 millions d'euros, ce qui assurait à l'équipe majorquine une plus-value minimale de 3,5 millions d'euros, et Mendes 8,5 millions, auxquels il faut ajouter les 5 reçus pour obtenir le départ totalement gratuit du joueur. Et avant le 30 juin, il semblerait que Kang-In Lee quittera les îles pour une équipe de Ligue des champions pour des effectifs bien supérieurs."

Zorio a engagé un combat depuis plusieurs années contre le propriétaire de Valence depuis 2014, Peter Lim, qu’il accuse de saborder le club. En septembre 2021, Zorio avait assuré avoir réuni suffisamment de fonds pour racheter Valence à l’homme d’affaires singapourien qui n’est pas vendeur. En avril dernier, l’ancien dirigeant a exhorté les anciens joueurs à rallier son projet pour sauver le finaliste de la Ligue des champions en 2000 et 2001.

Que vaut Kang-In Lee, tout proche de signer au PSG ? – 13/06 7:08

Désormais porte-parole de Marea Valencianista, se présentant comme défenseur "du patrimoine historique, économique et sportif du Valencia Football Club", il accuse Peter Lim et Jorge Mendes de "vider la trésorerie du FC Valence CF" en citant plusieurs exemples d'opérations douteuses, selon lui. "Jonas a été donné à son club parent (Benfica en 2014), lance-t-il. Ils ont vendu Mir pour 2 millions d'euros à Wolverhampton de Jorge Mendes, et il s'est retrouvé à Séville pour 15 millions. Toni Martínez et Fran Navarro n'ont laissé que 3 millions au Valencia CF et la saison prochaine, ils seront attaquants de Porto. Ils ont donné Parejo et Coquelin à Villarreal, et nous avons signé Almeida pour 6 millions de plus qu'il ne valait. Garay a cessé d'être un joueur du Valencia CF lorsqu'il a décidé de ne plus être un joueur de Jorge Mendes. Bref, ils nous vident le club, non seulement avec les achats et les ventes de joueurs, mais aussi avec les départs libres avec des plus-values ultérieures dont le club ne perçoit pas un seul euro."