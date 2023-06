Mercato: Luis Enrique à Ibiza… en attendant le PSG?

Piste principale du PSG pour devenir entraîneur du PSG, Luis Enrique s’est octroyé un peu de repos à Ibiza, comme le révèle le quotidien catalan Mundo Deportivo, photos à l’appui.

Du bon temps avant de passer aux choses sérieuses. Luis Enrique (53 ans) s’est octroyé un peu de repos à Ibiza, comme le révèle le journal catalan Mundo Deportivo, photos à l’appui. Le technicien espagnol s’est rendu à la plage lundi avec sa femme, Elena Cullell. Les clichés montrent le couple en train de discuter sur le sable avant que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne pique une tête dans la mer Méditerranée.

Luis Enrique a séduit les dirigeants du PSG

L’ancien attaquant du Real Madrid et du Barça apparaît très affuté. Depuis l’arrêt de sa carrière professionnelle en 2004, il est resté un sportif très actif. En mars dernier, il a notamment terminé pour la troisième fois l’Absa Cape Epic, une course de VTT d’une semaine organisée en Afrique du Sud. "Voici à quoi ressemble vos jambes après 8 jours de VTT, 658 kilomètres et 15 500 mètres de dénivelé positif", avait-il partagé sur son compte Twitter.

Selon toute vraisemblance, Luis Enrique, libre depuis son éviction de l’Espagne en décembre dernier après l’élimination en 8es de finale de la Coupe du monde, devrait prochainement reprendre du service sur un banc de touche. Il est désormais en pole position pour devenir le prochain entraîneur du PSG en remplacement de Christophe Galtier.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Daniel Riolo : "Je ne pense pas que Luis Enrique soit le meilleur choix pour le PSG" – 19/06 10:30

L’Espagnol a convaincu les dirigeants de miser sur lui après la fin des échanges avec l’Allemand, Julian Nagelsmann. Luis Enrique s’est ainsi entretenu avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours admiré sa combativité et son ambition, et avec Luis Campos, conseiller sportid, dernièrement. Le technicien de 53 ans a impressionné lorsqu’il a échangé avec les dirigeants du club. Dégageant une grosse énergie mais aussi une envie de faire bouger les choses et de voir grandir le club. L’Espagnol avait tout préparé. Il a identifié le manque d’envie parfois affiché par les joueurs et son charisme à jouer pour lui. Tout le contraire de Nagelsmann.