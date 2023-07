PSG: pourquoi le Barça n'a jamais envisagé le retour de Neymar

Les agents de Neymar auraient proposé le joueur du Paris Saint-Germain au Barça. Sans succès, Xavi ayant d'emblée écarté cette éventualité, rapporte Mundo Deportivo. Explications.

Pour Kylian Mbappé comme pour Neymar, même si les situations sont très différentes, les spéculations vont bon train concernant leur avenir au Paris Saint-Germain, de plus en plus flou. Le premier cité est invité à rester, si toutefois il consent à prolonger le contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en 2024. S’agissant du second, la position du Paris Saint-Germain pourrait évoluer dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Poussé vers la sortie avant la nomination du coach, Neymar pourrait tirer profit de l’arrivée de Luis Enrique, et voir sa position consolidée par ce dernier, qu’il a connu à Barcelone.

Le Barça, justement, il en a été question cet été, entre le retour avorté de Messi, et la possibilité pour le club catalan de se rabattre sur Neymar suite à cet échec. L’entraîneur du club Xavi a semblé surpris lorsqu’on lui a fait part de cette rumeur insistant circulant sur la toile: "C’est une surprise, s’était-il étonné dans l’émission Jijantes FC. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table."

Neymar, un poison pour le vestiaire ?

Mundo Deportivo nous apprend ce lundi que le Brésilien a bien été proposé au Barça par ses agents. Le club catalan aurait toutefois opposé un refus formel à sa venue, et ce pour deux raisons: la première est financière. L’opération était irréalisable pour le Barça, compte tenu des émoluments importants perçus par le Brésilien à Paris, sans parler des exigences du club de la capitale.

L’autre explication, toujours selon Mundo Deportivo, se trouverait dans la volonté du club de maintenir l’équilibre du vestiaire, que le transfert de Neymar aurait précarisé, aux yeux de ses dirigeants. Xavi en personne serait intervenu pour écarter cet embryon de projet avant qu’il ne prenne forme. Conscient de la qualité du joueur, l'entraîneur serait trop attaché à la bonne ambiance qui règne actuellement dans le vestiaire catalan pour prendre le risque de la remettre en question.

Les candidats au rachat des dernières années de contrat de Neymar à Paris ne se bousculant pas au portillon - la MLS aurait entamé des discussions avec son entourage - il est probable que le Brésilien doive rester à Paris, contre son gré ou pour son plus grand plaisir, ce sera à lui de le déterminer. Opéré de la cheville droite en mars, Neymar a effectué son retour sur les nouvelles installations du Paris Saint-Germain, à Poissy, où il a participé à la première journée de reprise, en attendant les internationaux, que l’on ne reverra pas avant la semaine prochaine.

Interrogé sur son cas lors de sa présentation à la presse la semaine passée, Luis Enrique n’avait pas souhaité trancher le cas du Brésilien, préférant attendre de pouvoir lui parler, afin de juger de sa condition physique et de son état d’esprit: "Je dois résoudre ces points-là avec les joueurs, en interne. Évidemment que je vais prendre des décisions mais je veux les écouter, voir comment ils se comportent, les voir en tête à tête. Il va y avoir des changements, c'est une certitude."