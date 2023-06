PSG: Riolo pas convaincu par les possibles recrutements d'Asensio et Hernandez

À quelques jours du début du mercato estival, le PSG avance sur les dossiers Marco Asensio et Lucas Hernandez. Deux venues possibles loin de convaincre Daniel Riolo. Durant l’émission RMC "After Foot", le journaliste a pointé du doigt les blessures récurrentes des deux éléments du Bayern Munich et du Real Madrid.

Après une saison contrastée malgré un 11e titre de champion de France décroché, le PSG compte revenir avec des ambitions meilleures la saison prochaine. Cela commence par un mercato estival qui devrait être animé dans le sens des arrivées. À huit jours de l’ouverture du mercato estival, le club de la capitale pourrait déjà tenir sa première recrue.

Souvent remplaçant au Real Madrid cette saison, Marco Asensio sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, et a déjà choisi le PSG comme future destination. Si l’attaquant dispose de quelques références sur le plan européen, cette opération n’a pas vraiment les faveurs de Daniel Riolo.

Durant l’émission RMC "After Foot", le journaliste a pointé du doigt les nombreux pépins physiques de l'Espagnol: "On a un joueur également tout le temps blessé (...) Asensio est un joueur extraordinaire, mais il s’est plombé la santé." En cause, la vie nocturne agitée de l'attaquant lors de ses années madrilènes.

Riolo pas fan de l’idée Hernandez

Si son talent n’est pas remis en question, l’implication d’Asensio l'est beaucoup plus. Pour RMC Sport, le spécialiste du football espagnol Frédéric Hermel explique que le probable futur parisien "ne se fait pas mal à l’entrainement. Il est bon, mais il ne veut pas forcément être le meilleur."

Asensio n’est pas le seul élément qui a des chances de venir en France. Selon RMC Sport, Lucas Hernandez a partagé au Bayern Munich, son désir de rejoindre le champion de France. Une possible opération loin de convaincre Riolo: "On a un défenseur tout le temps blessé, qui n’a pas de références depuis quelque temps en club." Désireux de prolonger le Français, les Bavarois risquent de ne pas lâcher l’affaire facilement, même s’il reste seulement un an de contrat au champion du monde 2018.