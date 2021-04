PSG-Manchester City: "Je me sens très l'aise", Neymar se livre sur son avenir

Neymar s’est présenté en conférence de presse ce mardi à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport 1). Le Brésilien en a profité pour répondre à nouveau aux interrogations sur son futur et une éventuelle prolongation avec le club de la capitale.

Etincelant mais en manque d’efficacité lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern (0-1), Neymar espère à nouveau être le leader de l’équipe francilienne ce mercredi lors du match aller des demies contre Manchester City au Parc des Princes (à 21h sur RMC Sport 1).

Dans le sillage du joueur brésilien, Paris rêve de prendre une option en vue d’une deuxième finale européenne consécutive. Une réussite sportive qui pourrait pousser la star de la Seleçao à prolonger son aventure avec le club parisien.

A la veille de la rencontre face aux Skyblues, Neymar a une nouvelle fois botté en touche sur une éventuelle prolongation lors de son passage en conférence de presse.

"J'ai déjà parlé de cela lors du dernier match. Ce n’est pas un sujet à aborder maintenant. Nous avons encore un an avec le contrat en cours, a lancé la star auriverde face aux journalistes. Mais je tiens à signaler que je me sens très bien."

L’ancien joueur de Santos et du Barça de préciser dans la foulée: "Je suis très heureux. C'est peut-être la saison pendant laquelle je me sens le plus heureux. Je me sens très l'aise donc les choses vont venir très naturellement."

Neymar : "Je me focalise sur la Ligue des champions"

Les derniers mots prononcés par Neymar pourraient bien rassurer les supporters du PSG concernant l’issue des négociations avec la direction francilienne. Selon les dernières informations de RMC Sport, tout serait déjà bouclé entre Paris et le clan du Brésilien. Les deux parties auraient trouvé un accord pour une prolongation de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026. Le futur contrat se trouverait même déjà entre les mains des juristes pour une relecture avant signature et une officialisation. La star de 29 ans a ensuite rappelé les objectifs prioritaires de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino.

"Je suis très content de la saison du PSG. Concernant le Ballon d'or, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c'est bien plus important dans une carrière, a encore avancé Neymar. Je veux gagner ce match, remporter la Ligue des champions. A l'avenir, je suis certain que je me souviendrai plus que j'ai aidé le PSG à gagner la Ligue des champions."

