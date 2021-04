PSG-Manchester City: Guardiola reconnaît être "un grand admirateur" de Neymar

S'il ne l'a jamais eu sous ses ordres, Pep Guardiola est complètement sous le charme de Neymar. À la veille d'affronter le PSG (21h, sur RMC Sport 1), le coach de Manchester City a dressé un portrait élogieux du Brésilien, dont il avoue être un "grand admirateur".

Il y a des joueurs qui nous font aimer le football. Pour Pep Guardiola, Neymar en est un. Présent en conférence de presse à la veille d'affronter le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, l'entraîneur de Manchester City s'est montré dithyrambique quand on lui a demandé d'aborder le sujet du Brésilien.

Le technicien espagnol s'est laissé aller à quelques anecdotes à propos de Neymar, qu'il suit depuis ses débuts à Santos. Si leurs chemins auraient pu se croiser à Barcelone, le Brésilien est finalement arrivé en Catalogne un an après le départ de Pep Guardiola.

"Je me souviens que lorsque j'ai montré des clips de Santos, j'ai dit que c'était le roi de Santos et les joueurs étaient bouche bée en disant 'oh mon dieu, quel joueur'. C'est un plaisir de le regarder en tant que spectateur, il a une personnalité, il porte le Brésil sur ses épaules. Je suis sûr que si Neymar était resté plus longtemps à Barcelone, ils auraient gagné deux ou trois Ligues des champions de plus. Neymar, Messi et Suarez... Ces trois-là étaient inarrêtables, les trois meilleurs attaquants que j'ai vu dans ma vie."

Pep Guardiola est un "grand admirateur"

En conférence de presse, l'Espagnol est aussi revenu sur le choix de Neymar de quitter le FC Barcelone pour le club de la capitale à l'été 2017, ce qu'il ne considère pas comme une "mauvaise décision".

"Il a décidé d'aller à Paris, pas une mauvaise décision, une belle ville et un beau club. Je veux qu'il ait de la stabilité, pas de blessures. Je suis un grand admirateur car il a contribué à améliorer le football. C'est un plaisir de jouer une demi-finale contre le PSG."

Ce mercredi, Pep Guardiola croisera pour la première fois le PSG dans sa carrière d'entraîneur. Mais ce ne sera pas la première fois que Neymar sera en face. En 2015, le Brésilien avait ecoeuré le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions.

Impressionants à l'aller, les Barcelonais s'étaient largement imposé à l'aller au Camp Nou avec un but de Neymar (3-0). Au retour, l'auriverde avait de nouveau sorti le grand jeu en inscrivat un doublé à l'Allianz Arena, privant l'équipe de Pep Guardiola d'une finale. Cette année-là, Barcelone s'était adjugé une 5e Ligue des champions.