Real-PSG: pourquoi Madrid et la Liga ont besoin de Mbappé

Si l’avenir de Kylian Mbappé est loin d’être scellé, l’attaquant du PSG est toujours annoncé avec insistance au Real Madrid. D’un point de vue sportif et d’image, l’arrivée du champion du monde français est primordiale pour le club merengue… mais aussi pour la Liga.

Il s’apprête à fouler la pelouse de Bernabeu… peut-être pour la dernière fois avec un autre maillot que celui du Real Madrid avant un bon moment. Trois semaines après son but assassin au Parc des Princes, Kylian Mbappé va retrouver le Real ce mercredi, à l’occasion du 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de la capitale espagnole, rien n’est encore fait concernant l’avenir du champion du monde français, qui ne cesse de clamer qu’il est encore investi à 100% dans la saison du PSG.

Pourtant, la possible signature de l’ancien Monégasque à Madrid est dans toutes les têtes depuis que le destin a décidé de mettre le Real sur la route de Paris en Ligue des champions. Il faut dire que le club espagnol fait le forcing depuis de longs mois pour s’attacher les services de l’attaquant des Bleus. Et à raison, au regard de tout ce que ce dernier pourrait apporter au club de Florentino Perez.

Le Real pour renouer avec son passé galactique

Si l’on passe l’évidence sportive d’une telle signature, le natif de Bondy étant peut-être le meilleur attaquant du monde en ce moment, s’attacher les services du Parisien est primordial en termes d’image pour le Real. Les Madrilènes espèrent en effet renouer avec leur passé galactique, ces recrutements clinquants quelque peu abandonnés au cours des dernières années. Pour retrouver la trace d’un mercato où le Real Madrid a réussi à faire venir une immense star à coup de millions, il faut en effet remonter à l’été 2019 et au recrutement pour 115 millions d’euros… d’Eden Hazard. Faire venir Mbappé, en fin de contrat mais dont les montants de la prime à la signature et du salaire seront astronomiques, permettrait donc au Real de rappeler au monde entier sa puissance financière.

Par ailleurs, depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin à l’été 2018, le Real ne compte plus de joueurs “superstars” dans son effectif. Karim Benzema est bien évidemment monstrueux d’un point de vue purement footballistique, mais le buteur français évolue dans une autre sphère marketing que Mbappé. Pour ce qui est du reste de l’effectif madrilène, impossible de trouver un joueur qui arrive ne serait-ce qu’à la cheville du Parisien en matière d’image et d’influence.

"Il est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à la Liga"

Mais l’arrivée d’un joueur de l’envergure de Mbappé dépasse le simple cadre du Real Madrid. En cas de signature du Français, c’est toute la Liga qui passerait dans une autre dimension… et qui renouerait peut-être avec sa grandeur passée. Depuis plusieurs années, le championnat d’Espagne, longtemps considéré comme l’un des plus compétitifs au monde, a vu ses superstars partir les unes après les autres: Neymar en 2017, Cristiano Ronaldo en 2018 et, le coup de grâce, Lionel Messi en 2021.

“Il est l’une des meilleures choses qui puissent arriver à la Liga !”, lâchait tout simplement Javier Tebas, le patron du championnat espagnol, après le match aller entre le PSG et le Real, dans le cadre de l’ISDE Sports Convention. Aujourd’hui, la Liga a assurément besoin d’une tête de gondole, et l’arrivée du Parisien de 23 ans lui permettrait d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire.