OM: Non, Marcelino ne doit pas sa nomination à son "amitié" avec Longoria

Marcelino n'a pas caché la franche amitié qui l'unit à Pablo Longoria depuis près de 20 ans. Mais l'entraîneur espagnol a assuré ce mardi qu'il ne devait aucunement sa nomination sur le banc de l'Olympique de Marseille à sa relation avec le président du club phocéen.

Igor Tudor parti après la troisième place de l'OM en Ligue 1, Pablo Longoria a choisi de confier la destinée de l'équipe phocéenne à Marcelino. Méconnu en France, le technicien espagnol jouit pourtant d'une belle réputation en Liga et aura l'avantage de bénéficier du soutien de son président à Marseille. En plus de l'avoir choisi à l'OM, Pablo Longoria est un intime du technicien qui lui a adressé un joli message mardi en marge de sa présentation.

"Chacun de nous avons une définition différente de l'amitié. Pour moi, avec tout mon respect, un ami et un collègue ne sont pas les mêmes choses. Ce sont des choses très différentes pour moi, s'est enflammé Marcelino devant les journalistes. Un ami c’est celui qui m’aidera quand j’en aurai vraiment besoin. Un ami c’est celui qui est toujours là, dans les bons et dans les mauvais moments. Un collègue est là quand tout va bien. C’est ma définition de l’amitié même si je respecte les autres définitions."

>> Revivez la présentation de Marcelino à l'OM

Marcelino: "Je le considère comme mon ami"

Après l'avoir côtoyé à Huelva, Pablo Longoria a rejoint Marcelino à Santander et a même logé chez l'entraîneur espagnol. Directeur sportif de Valence entre février 2018 et septembre 2019, l’actuel président de l’OM y avait alors retrouvé son ami qui occupait le poste d’entraîneur depuis l’été 2017. Désormais réunis à Marseille, le coach ibérique a insisté sur le fait qu'il n'était pas là grâce à Pablo Longoria mais bien grâce à ses compétences.

"Je connais Pablo, qui est 20 ans plus jeune que moi, depuis 20 ans. Je le considère comme mon ami. Mais ce n’est pas l’amitié qui nous a réunis dans le cadre professionnel, a encore estimé le nouvel entraîneur de l'équipe marseillaise. Si aujourd’hui j’ai la chance d’être ici comme entraîneur de l’OM, c’est grâce à mon travail et à celui de mon staff. C’est plus de 20 ans au niveau professionnel à atteindre des objectifs ou même à les dépasser dans la majorité des cas."