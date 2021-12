Real Madrid: Ancelotti espère que Benzema sera de retour face à l'Atlético

Sortie sur blessure lors de Real Madrid-Real Sociedad dimanche, Karim Benzema pourrait être de retour pour le derby face à l'Atlético de Madrid dimanche, selon son entraîneur Carlo Ancelotti.

Un retour plus tôt que prévu ? Touché à la cuisse lors de la dernière journée de Liga face à la Real Sociedad, Karim Benzema avait dû laisser sa place à Luka Jovic dès la 17e minute. Si aucune durée d'absence n'avait été avancée par le Real Madrid, Carlo Ancelotti avait évoqué une gêne musculaire aux ischios-jambiers. Depuis, le Français s'était entraîné individuellement mardi. Et il pourrait déjà faire son retour.

Benzema présent pour le match du titre ?

"Je pense qu'il sera disponible pour le prochain match contre l'Atlético. On a plusieurs jours devant nous pour voir s'il peut récupérer à temps", a annoncé l'entraîneur madrilène en conférence de presse après le match contre l'Inter Milan mardi soir (victoire 2-0). Le Real pourrait donc peut-être compter sur son meilleur buteur et meilleur passeur dimanche, pour le derby face à l'Atlético de Madrid. Un match qui pourrait déjà être décisif pour le titre en Liga, puisque les Merengues comptent huit points d'avance sur leur dauphin le Séville FC. En cas de victoire dimanche face au champion en titre, le Real Madrid prendrait donc le large avec potentiellement 11 points d'avance. Et jusqu'ici les équipes avec 10 points d'avance (ou plus) ont toujours fini championnes de Liga.

Jovic défendu par Roberto Carlos

En cas d'absence de KB9, le Real Madrid pourra tout de même compter sur Luka Jovic. Malgré son faible temps de jeu cette saison, le Serbe a marqué face à la Real Sociedad et délivré une passe décisive. A Madrid on salue ses deux derniers matches, et le remplaçant de Karim Benzema a même reçu les compliments de Roberto Carlos après sa prestation face à l'Inter Milan mardi soir. De belles performances également remarquées par Carlo Ancelotti : "Il a superbement joué et a aidé l'équipe à sortir le ballon sous pression. Si Benzema n'est pas prêt pour le derby, il sera la clé." Le joueur a même quitté la pelouse du Santiago Bernabeu ovationné par le public.