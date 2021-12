Ligue 1: les chiffres qui prouvent que le PSG est vraiment "Mbappé-dépendant"

Suspendu face à Lorient où le PSG a évité une défaite dans les dernières minutes (1-1), Kylian Mbappé semble indispensable à son équipe. Mais à quel point le club parisien dépend-il de l’attaquant français ?

"Quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, l'équipe manque de vitesse, mais aussi de percussion et de création", a lâché le Lorientais Monconduit après le nul de ce mercredi soir (1-1), avant de qualifier cette équipe comme un "petit PSG". En effet, lorsque Kylian Mbappé n’est pas là, le PSG n’a pas le même visage. L'affirmation se traduit par les images sur le terrain mais aussi sur les tableaux de statistiques. À l’image de la prestation du club parisien au Moustoir, l’absence de son numéro 7 se fait particulièrement ressentir ces dernières saisons.

Impliqué sur plus de la moitié des buts du PSG

Kylian Mbappé a manqué trois rencontres depuis début août, pour un bilan d’une défaite dans le Trophée des champions face à Lille (0-1), une victoire arrachée face à ce même en LOSC en Ligue 1 (2-1) et donc un nul décevant à Lorient lors de la 19e journée. Remplaçant à Lens, il était entré en jeu en fin de match pour offrir l’égalisation à Wijnaldum (1-1) sur sa huitième offrande de la saison, ce qui en fait le meilleur passeur du championnat à la trêve.

En cumulant avec ses neufs buts, le champion du monde est impliqué sur 43% des buts de son équipe en Ligue 1 depuis le début de saison. Un pourcentage qui s’élève même à 54% si l’on prend en compte les buts du PSG toutes compétitions confondues.

Trois fois sauveur cette saison

Ce mercredi, le PSG n’a cadré aucun tir en première période et seulement 4 dans toute la partie. Un total loin des standards habituels pour les vice-champions de France en titre, alors que leur jeune attaquant cadre à lui seul près d’1,5 tir par match. En 2020-2021, il a déjà offert la victoire à son équipe face à Angers à la 87e (2-1), en plus des doublés décisifs face à Reims (2-0) et Monaco (2-0), entre autres.

Cette saison ne fait pas exception puisque depuis son arrivée à Paris en 2017, Kylian Mbappé a souvent porté son équipe. La saison dernière, le PSG s’est incliné deux fois sur les trois premiers matchs de la saison en son absence liée au Covid, face à Lens (0-1) et Marseille (0-1), en plus d’avoir été éliminé de la Ligue des champions sans lui face à Manchester City au retour, même si sa présence n’avait pas empêché la défaite à l’aller. Ses 42 buts toutes compétitions confondues représentaient exactement un tiers des réalisations de son équipe à la fin de l'excercice 2020-2021.

La Mbappé-dépendance, pas une nouveauté

En 2019-2020, il n’était pas non plus présent lors de 2 des 5 accrocs de la saison de son équipe en championnat. La saison précédente, si son carton rouge a peut-être coûté la Coupe de France au PSG en finale, ses quatre matchs manqués en avril-mai se sont aussi traduits par des résultats décevants (2 nuls, 1 défaite). Son entrée en jeu fulgurante contre l’OM (2-0), où il avait débloqué la situation trois minutes après son entrée en jeu, est aussi le témoin d’une forte dépendance.

Engagé à Paris jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé est libre de s’engager ailleurs dès la semaine prochaine. Avec des Messi et Neymar ne répondant pas suffisament aux attentes placées en eux, le PSG va devoir profiter jusqu'au bout de son attaquant phare, sans qui les temps seraient peut-être un peu plus durs pour le club et son entraîneur.