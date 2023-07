Real: Valverde se dit "prêt" pour une arrivée de Mbappé

En marge d'un match amical face à l'AC Milan remporté par le Real Madrid (3-2) ce lundi, Federico Valverde s'est dit "prêt à tout ce qui peut arriver" dans son club, y compris un transfert de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ayant été privé de la tournée en Asie du Paris Saint-Germain, sur fond de désaccord sur sa fin de contrat et son éventuelle prolongation, il n'en fallait pas plus pour relancer la frénésie des médias espagnols. La potentielle arrivée du Français au Real Madrid dès cet été semblant plus concrète que jamais, ces derniers ne se privent plus d'interroger tous les joueurs de la Maison Blanche sur le recrutement du crack de Bondy.

Federico Valverde est le dernier en date. Ce lundi, l'attaquant uruguayen a mené son équipe à la victoire (3-2), lors d'un match amical de pré-saison face à l'AC Milan, en inscrivant un doublé décisif à l'heure de jeu. Une grosse performance qui lui a valu un passage devant les journalistes et la question qui brûle les lèvres de toute la planète foot: "Que pensez-vous d'une future collaboration avec Mbappé?".

"L'un des meilleurs joueurs au monde"

Valverde s'est bien gardé de donner son avis sur la faisabilité du transfert, mais ne s'est pas privé de louer ses qualités de footballeur. "Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je suis un joueur du Real Madrid. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il le restera pendant de nombreuses années, a-t-il reconnu. En tant que fan, j'aime le regarder jouer, mais en tant que joueur du Real Madrid, ce que j'essaie de faire, c'est de défendre cet écusson et d'être prêt à tout ce qui peut arriver."

Selon des informations RMC Sport, le PSG est en tous cas convaincu qu'un accord a déjà été passé entre Mbappé et le Real pour une arrivée du Français en 2024. Cet accord a été vécu comme une trahison par l'organigramme parisien, qui est désormais prêt à vendre le joueur après le 31 juillet, s'il n'active pas son option de prolongation jusqu'en 2025.