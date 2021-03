Rennes: "Il n'y a rien d'officiel", la réponse de Maurice à propos de Genesio

Avant le match du Stade Rennais contre l'OL ce mercredi soir en Ligue 1, le directeur sportif Florian Maurice a été invité par Canal+ à commenter les négociations avec Bruno Genesio. Le dirigeant s'est montré prudent, rappelant que rien n'était "officiel" pour la succession de Julien Stéphan, qui a démissionné.

Bruno Genesio au Stade Rennais, c'est dans les tuyaux, mais rien n'est encore fait. Florian Maurice, directeur sportif du club breton, a fait le point mercredi soir sur les négociations pour la succession de l'entraîneur démissionnaire Julien Stéphan, à quelques minutes du coup d'envoi du match face à l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. "Il n'y a rien d'officiel pour l'instant", a souligné le dirigeant, au micro de Canal+.

"Comme je l'ai dit il y a quelques jours, à la suite du départ de Julien [Stéphan], on a été obligé d'entamer avec les entraîneurs susceptibles de pouvoir correspondre au projet du Stade Rennais. Il fait partie des personnes qui sont susceptibles de correspondre à ce profil", a ajouté Florian Maurice.

"Je n'écarte rien pour l'instant"

"C'est très difficile d'aller très vite dans ces conditions, a-t-il repris. J'ai toujours dit qu'il fallait être calme et mesuré pour prendre des décisions, pour ne pas prendre de décisions hâtives". Florian Maurice a par ailleurs déclaré vouloir que la nomination d'un nouvel entraîneur "se fasse le plus rapidement possible". En attendant, "on avance de bonne manière", a-t-il assuré.

Aux commandes de l'équipe pour la rencontre face à l'OL, l'intérimaire Philippe Bizeul pourrait-il finir la saison? "Je n'écarte rien pour l'instant", a répondu Florian Maurice. "Tant que l'entraîneur n'est pas officialisé, je ne peux rien écarter", a-t-il conclu, sans démentir au passage l'hypothèse que Jocelyn Gourvennec grille la priorité à Bruno Genesio.