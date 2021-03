OL-Rennes, les compos: Caqueret et Slimani titulaires, pas Camavinga

Troisième de Ligue 1 derrière Lille et le PSG, l’OL accueille ce mercredi le Stade Rennais (19h), qui devrait prochainement nommer Bruno Genesio sur son banc. Rudi Garcia a choisi d'aligner Maxence Caqueret et Islam Slimani, alors qu'Eduardo Camavinga prendra place sur le banc breton.

Trois jours après avoir été accroché par l’OM (1-1) au Vélodrome, Lyon veut reprendre sa marche en avant ce mercredi face au Stade Rennais (19h), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Troisièmes du classement avec trois points de retard sur Lille et un sur Paris, les Gones accueillent une formation bretonne en pleine doute, qui a accepté en début de semaine la démission de son entraîneur Julien Stéphan et qui devrait prochainement nommer Bruno Genesio sur son banc.

Lyon avec Slimani en attaque

En attendant, c’est Philippe Bizeul, ancien coach adjoint de la réserve lyonnaise, qui assurera l’intérim au Groupama Stadium. Il a notamment décidé de faire confiance à Jonas Martin et Clément Grenier au milieu. Eduardo Camavinga est remplaçant, tout comme Damien Da Silva et Benjamin Bourigeaud. Martin Terrier et Jérémy Doku occuperont les couloirs offensifs et épauleront Serhou Guirassy. Côté OL, Rudi Garcia est privé de Lucas Paqueta, suspendu après son rouge reçu à Marseille. Bruno Guimaraes en profite pour retrouver une place de titulaire.

Il sera associé à Thiago Mendes et Maxence Caqueret dans l’entrejeu, ce qui envoie Houssem Aouar sur le banc. Autres changements notables: Mattia De Sciglio et Islam Slimani sont préférés à Maxwel Cornet et Tino Kadewere. A l'aller, au Roazhon Park, Lyon s'était retrouvé mené 2-0 avant d'arracher un point en fin de match (2-2).

La compo de l'OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Guimaraes, Thiago Mendes, Caqueret - Slimani, Depay, Toko Ekambi.

La compo de Rennes : Gomis - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Martin, Nzonzi, Grenier - Doku, Guirassy, Terrier.