"Seul l'argent compte", Toni Kroos encore très critique envers le choix de l'Arabie saoudite

Dans un entretien à Sports Illustrated, Toni Kroos s'est montré très critique à propos des multiples signatures estivales en Arabie saoudite. Le milieu allemand assure qu'il ne pourrait pas s'engager là-bas en raison des droits humains.

Les championnats européens ont assisté cet été à un exode de plusieurs de joueurs majeurs en direction de l'Arabie saoudite. Au Real Madrid depuis 2014, où il a tout gagné, Toni Kroos n'est pas le plus grand fan de cette nouvelle tendance sur le marché des transferts.

Dans un entretien pour Sports Illustrated, Toni Kroos a confié son intention de rester dans la ville de Madrid après sa carrière, où sa famille a désormais ses habitudes. En attendant, pourrait-il finir sa carrière malgré tout en Arabie saoudite? L'homme de 33 ans décline cette possibilité en raison du manque de droits humains. "C'est une chose qui m'empêcherait de faire un tel transfert", a lancé Kroos.

"Seul l'argent compte"

L'avis de Toni Kroos n'est pas vraiment une surprise, à l'image de son commentaire publié pour le transfert annoncé du jeune Gabri Veiga (21 ans) à Al-Ahli. "C'est une décision que chacun doit prendre pour lui-même, comme Cristiano Ronaldo, qui a décidé de le faire en fin de carrière, a noté Toni Kroos. Mais cela devient très difficile lorsque des joueurs en plein milieu de leur carrière, qui ont la qualité pour jouer pour des clubs de haut niveau en Europe, décident de tels changements."

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Seko Fofana, Kalidou Koulibaly, Neymar, Riyad Mahrez... la liste des joueurs qui ont rejoint l'Arabie saoudite cet été a été impressionnante. "On raconte que l'on y joue un football ambitieux alors que seul l'argent compte, a taclé Toni Kroos. Au final, c'est une décision pour l'argent et contre le football. Et c'est à partir de là que les choses commencent à devenir difficiles pour le football que nous connaissons et aimons tous".

De son côté, Toni Kroos va vivre sa dixième saison au Real Madrid. "C'est un chiffre particulier pour moi, d'autant plus que depuis neuf ans, je ne joue pas n'importe où, mais dans un club très spécial, a vanté l'international allemand. Au Real, tu dois constamment répondre aux exigences les plus élevées et être performant"