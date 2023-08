Real Madrid: la réaction hallucinée de Bellingham en plein match sur une passe fantastique de Kroos

Jude Bellingham (20 ans) a vécu avec émerveillement la somptueuse passe décisive de Toni Kroos vers Vinicius lors du match amical entre la Juventus et le Real Madrid (3-1), mercredi.

Il a secoué le poignet puis applaudi avant même que l’offrande ne se soit convertie en but. Jude Bellingham a apprécié avec émerveillement la passe décisive fantastique de Toni Kroos vers Vinicius lors du match de préparation du Real Madrid contre la Juventus (1-3), mercredi à Orlando. Depuis la moitié de son propre camp, l’Allemand a transpercé le milieu et la défense adverse d’une passe de 40 mètres à ras de terre dans la course de son coéquipier brésilien avant que celui-ci ne convertisse le bijou en but.

Bellingham est un grand admirateur de Kroos

Situé juste à côté, Bellingham a vu le ballon passer sous son nez avec délice. Il a directement salué l’exécution du champion du monde 2014 avant de réitérer ses applaudissements après le but du Brésilien. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, l’international anglais n’est pas le plus difficile à séduire à l’évocation de Toni Kroos. Il avait confié sa profonde admiration pour son nouvel équipier quelques jours après son arrivée en Espagne.

"L’une des choses qui m’a marqué, c’est la précision de ses passes, avait-il confié dans Marca. Le ballon va où il veut qu’il aille. Kroos est un maître. Pour quelqu’un qui l’a vu de l’extérieur, le voir de près est un plaisir."

La passe de Kroos pour Vinicius fut l’un des rares frissons dans les rangs madrilènes durant la rencontre perdue. Le Real a inquiété défensivement quatre jours après la claque reçue contre le FC Barcelone (3-0) en amical. Malgré ces deux revers, Carlo Ancelotti a positivé au moment de faire le bilan de la tournée américaine (deux victoires, deux défaites). "Je donne un 6 à la pré-saison, a confié l’Italien. Ce que nous devons régler est clair, c'est évident. Au niveau offensif, je ne suis pas inquiet. Nous avons généré beaucoup de jeu, en général. Je pense que nous avons eu le contrôle du match dans les quatre matches amicaux, je suis plus préoccupé par la défense."