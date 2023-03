Lazio-Roma: "Qu'est-ce que tu regardes ?", vifs échanges entre Mourinho et le président de la Lazio après le derby

Après la défaite de la Roma dans le derby contre la Lazio, les esprits se sont échauffés au coup de sifflet final. Deux cartons rouges ont été distribués à Marusic et Cristante, alors que José Mourinho s'est est pris à Claudio Lotito, le président du club laziale, qui lui a sèchement répondu.

Le derby romain entre la Lazio et la Roma s'est terminé dans la plus grande confusion ce dimanche. Si les Laziale ont remporté un succès important (1-0) qui leur permet de rester dauphin de Naples, la fin de match a été marquée par une grande tension au coup de sifflet final.

Tandis que les joueurs de José Mourinho (suspendu) ont joué à dix une bonne partie de la rencontre après le carton rouge de Roger Ibañez (32e), la Lazio a trouvé l'ouverture grâce au plat du pied chirurgical de Mattia Zaccagni après l'heure de jeu. Quelques secondes plus tard, la Roma a cru arracher l'égalisation sur un but contre son camp de Nicolo Casale mais elle a été annulée pour un hors-jeu de Chris Smalling.

Mourinho s'en prend à Lotito

A la fin du match, l'arbitre n'a pas hésité à exclure Adam Marusic et Bryan Cristante. Dans les couloirs du Stadio Olimpico, les insultes auraient fusé selon La Gazzetta Dello Sport. Le président des Biancocelesti Claudio Lotito est descendu dans les vestiaires pour calmer le jeu. C'est à ce moment-là qu'il a croisé José Mourinho. "Qu'est ce que tu regardes ?", a lancé le technicien portugais.

"Je suis le président de la Lazio et vous, qui êtes-vous ? C'est ma maison, vous ne devriez même pas être ici", a séchement répondu Lotito. Comme la tension n'était pas suffisamment à son comble, le milieu Luis Alberto en a rajouté une couche pour chambrer davantage la Roma. "Le problème, c'est que lorsque vous parlez avant un match et que vous perdez, vous devez vous taire. Ils ont trop parlé avant le match, comme ils le font toujours, maintenant ils doivent se taire, a lancé l'Espagnol. C'est simple. Ils ont parlé avant et aussi pendant. Ils ne sont pas venus pour jouer le derby. Ils sont venus pour parler et provoquer. Nous avons été très bons, nous n'avons fait que jouer. Nous avons gagné."

A l'issue de ce match tendu jusqu'au bout, précédé de de tensions devant le Stadio Olimpico entre des supporters et des forces de l'ordre, le podium s'éloigne pour la Roma, battue trois fois lors de ses quatre derniers matches.