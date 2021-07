Mercato: Tottenham va recruter Gollini, un concurrent de poids pour Lloris

Pierluigi Gollini devrait rapidement s’engager avec le club de Tottenham lors du mercato estival. Le gardien italien se retrouvera en concurrence avec Hugo Lloris en Premier League.

A l’heure où Hugo Lloris s’apprête à retrouver le chemin de l’entraînement, Tottenham risque de lui mettre un sérieux concurrent dans les jambes. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport et du journal The Guardian, le club londonien aurait trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour Pierluigi Gollini. Si aucun des deux clubs n’a confirmé cette nouvelle, tout serait bel et bien bouclé.

Absent de l’Euro 2021 avec la Squadra Azzurra, Roberto Mancini lui ayant préféré le trio Donnarumma-Sirigu-Meret, le gardien de 26 ans va s’engager avec les Spurs sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire en fonction d’un nombre de matchs disputés. Si la durée initiale porte sur un an, elle pourra être étendue pour une deuxième saison et Tottenham pourra le recruter définitivement moyennant un chèque de 15 millions d’euros.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver sur RMC Sport

Un solide gardien de Serie A

Passé par les équipes de jeunes de Manchester United, Pierluigi Gollini a également évolué du côté d’Aston Villa pendant plusieurs mois. Arrivé à l’Atalanta en provenance des Villans en janvier 2017, l’international transalpin (une sélection) s’y est depuis forgé une solide réputation. Si une sérieuse blessure au genou l’a privé du début de la saison 2020-2021, le portier de 26 ans est parvenu à disputer 32 apparitions toutes compétitions confondues avec la Dea de Gian Piero Gasperini.

Avec Pierluigi Gollini, Tottenham a mis la main sur un gardien d’avenir. Adoubé par Fabio Paratici, nouveau directeur sportif italien des Spurs, le joueur arrive en Premier League en qualité de numéro deux derrière Hugo Lloris, voire de numéro 1 bis.

Lloris en danger?

L’idée serait de le mettre en concurrence avec le Français, afin potentiellement, de prendre sa suite. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2022, le capitaine des Bleus n’a toujours pas prolongé.

Hugo Lloris, qui fêtera ses 35 ans en décembre prochain, pourrait ainsi faire face à son plus sérieux rival depuis longtemps. Surtout si l’on prend en compte le changement d’entraîneur avec l’arrivée de Nuno Espirito Santo sur le banc de l’équipe première.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport 1

Là où un technicien présent depuis plusieurs saisons aurait pu donner sa confiance à son habituel titulaire, le Portugais pourrait envisager d’instaurer une vraie concurrence entre ses deux gardiens.

Gollini ou Lloris? Un premier indice pour la suite de la saison devrait être donné dès la première journée de Premier League. Le dimanche 15 août, Tottenham accueillera le champion en titre Manchester City (17h30 sur RMC Sport 1) pour le premier choc de la saison.