Newcastle: Zidane, Lampard, Emery, Galtier... les favoris des bookmakers pour remplacer Bruce

Le rachat de Newcastle par un fonds saoudien affole les bookmakers britanniques, qui proposent de miser sur l'entraîneur qui remplacera Steve Bruce. Si Frank Lampard fait figure de favori, d'autres noms proposés peuvent surprendre.

Il sait qu'il va prendre la porte. Très bientôt. S'il sera bien sur le banc de Newcastle dimanche contre Tottenham en Premier League (17h30, à suivre sur RMC Sport), Steve Bruce peut déjà préparer ses valises. Comme l'a laissé entendre ce vendredi Amanda Staveley, propulsée directrice des Magpies depuis le rachat du club par un fonds saoudien, le départ du manager anglais de 60 ans n'est plus qu'une question de jours ou de semaines.

"Si nous apportons des changements à l'avenir, Steve sera le premier à le savoir mais, en attendant, nous lui souhaitons bonne chance pour son 1000e match en tant que manager", a-t-elle déclaré. Trouver un technicien de renom, capable de poser les bases d'un nouveau projet et suffisamment expérimenté pour réussir en Premier League, est devenu sa priorité.

Miser sur Zidane ou Deschamps, c'est possible

Du côté des bookmakers britanniques, un nom se détache: Frank Lampard. Remercié par Chelsea en janvier dernier, l'ancien capitaine des Three Lions présente l'avantage d'être libre et de très bien connaître ce championnat. Il avait été annoncé en fin de saison dernière dans le viseur de Crystal Palace, qui s'était finalement tourné vers Patrick Vieira. La cote d'une arrivée de Lampard à Newcastle est fixée à l'heure actuelle à 4 contre 1 chez la plupart des sites de paris sportifs outre-Manche. Plus surprenant, le deuxième favori se nomme Unai Emery, à 5 contre 1. Contrairement à Lampard, l'ancien coach du PSG et d'Arsenal est actuellement en poste, du côté de Villarreal.

Le top 5 des entraîneurs susceptibles de remplacer Bruce est complété par deux techniciens qui se trouvent sur le marché (Lucien Favre et Antonio Conte), et par Steven Gerrard, qui a admis lors d'une conférence de presse être très attentif à la situation des Magpies alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Glasgow Rangers.

Certains bookmakers pensent à des Français: Christophe Galtier (25 contre 1), Zinedine Zidane (25 contre 1), Rudi Garcia (40 contre 1), Thierry Henry (66 contre 1), mais aussi Arsène Wenger (66 contre 1). D'autres proposent des paris encore plus fous comme miser sur Didier Deschamps (80 contre 1), Pep Guardiola (100 contre 1) ou même... Sir Alex Ferguson (250 contre 1).

