Zidane proche du PSG: la tristesse et la colère des supporters de l'OM

Proche d’un accord avec le PSG, Zinédine Zidane pourrait s'asseoir prochainement sur le banc parisien. Une “trahison” pour certaine supporters de l'OM et habitants de Marseille, dont est originaire le champion du monde 1998. Des différentes personnalités phocéennes jusqu’aux fans du club local, beaucoup ont manifesté leur déception sur les réseaux sociaux.

Les Marseillais ne voulaient pas y croire, pourtant cela ne relève plus de l'impossible. Comme révélé par RMC Sport ce vendredi, Zinédine Zidane est proche d’un accord avec le Paris Saint-Germain pour devenir le prochain entraîneur du club de la capitale. Alors qu'il est né à Marseille et toujours attaché à la cité phocéenne, ce possible choix de "Zizou" pour son avenir suscite énormément de déception chez les supporters olympiens, mais également chez les personnalités de la ville.

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été l’un des premiers à manifester sa douleur de voir l'icône locale se rapprocher du rival parisien. L’élu, anciennement étiqueté LR, a partagé un cœur brisé à la suite de cette annonce.

Mais les premiers touchés sont les supporters marseillais, visiblement meurtris par la nouvelle. L’un des plus connus d’entre eux, Mohamed Henni, préfère rester dans le déni: “Il ira jamais au PSG je vous le garantis à 100%.” D’autres ont déjà accepté la sentence et ne cachent pas leur désarroi: “L’idole de ma vie, écrit l'un des fans olympiens. Mon idole de footballeur. Le plus grand. Dans le camp d’en face. Je suis détruit.”

“Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait,” se lamente un autre supporter marseillais, en référence aux commentaires de Thierry Gilardi après le coup de tête de Zidane sur Marco Materazzi en finale de Coupe du monde 2006.

Comme à Aix-en-Provence, Zinédine Zidane a ouvert un deuxième complexe sportif "Z5" dans le Sud, plus précisément à Istres, il y a près de deux semaines. Certains fans de l’OM appellent déjà à “boycotter” les aires de jeu, qui devront se contenter “des touristes”. Les avis Google des complexes ont d’ailleurs fait les frais de cette révélation.

Autre symbole de l’omniprésence de “ZZ” à Marseille, le “Mur Zidane”, situé sur la corniche Kennedy, sur lequel un gigantesque portrait du Maestro avait été installé en décembre 1998. Certains olympiens estiment que c’est le visage d'une autre personnalité marseillaise qui devrait désormais y trôner: Jul.

Zidane voulait "voir Marseille gagner" en novembre

Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon 2013 et grande supportrice de l’Olympique de Marseille, avait déjà réagi à l’hypothèse de voir Zinédine Zidane sur le banc du PSG en novembre 2021 au micro des Grandes Gueules du Sport de RMC. “Le problème, c'est que Zinedine est un enfant de Marseille. Il a grandi à Marseille, ses parents sont encore à Marseille. Forcément, cette ville est complètement reliée à lui, insistait-elle. Ce serait un sentiment de trahison totale. Marseille, c'est sa ville de cœur. Il en a toujours parlé, il l'a toujours dit. À chaque fois que je le vois, il me parle de Marseille. C'est vraiment sa ville, là où il a ses racines. Il vient de la Castellane, un quartier assez défavorisé de Marseille. Il a vraiment cette ville au plus profond de son coeur”

Bien que né à Marseille, Zinédine Zidane n’a jamais eu l’occasion de porter le maillot de l’OM, un “regret” selon lui. “Avec le recul, c’est vrai qu' en tant que Marseillais j’étais dans les tribunes très jeune. Pendant longtemps, j’ai dit que mon rêve était d’être là, affirmait-il au Phocéen en novembre 2021. J’ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou. Même après, quand j’y jouais. À part quand je jouais contre eux car je voulais gagner, mais les autres matchs, j’étais avec Marseille, pour Marseille. Et aujourd’hui, je veux voir Marseille gagner !” Si Zinédine Zidane n'est pas encore parisien, ce rapprochement entre les deux parties n'a pas fini d'irriter les Marseillais.