PSG-Nantes: Messi et Neymar se baladent, Paris s’offre un nouveau Trophée des champions

Le PSG a remporté le Trophée des champions en écrasant Nantes, ce dimanche à Tel-Aviv. Emmenés par un excellent Lionel Messi et un Neymar tranchant, les Parisiens n’ont laissé aucune chance aux Canaris (4-0). De quoi offrir une première réussie à leur nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Un baptême de rêve. Pour son premier match officiel sur le banc du PSG, Christophe Galtier a eu droit à un spectacle particulièrement séduisant. Dans la chaleur de Tel-Aviv, son équipe n’a laissé aucune chance à Nantes, ce dimanche, lors du Trophée des champions (4-0). Organisés en 3-4-1-2, les champions de France se sont fait plaisir face aux vainqueurs de la dernière Coupe de France. Le temps d’une rencontre, ils ont produit un football plus attractif que sur l’ensemble de la saison dernière. A l’image de Lionel Messi, logiquement élu homme du match.

Ovationné par le public israélien, le septuple Ballon d’or a livré l’une de ses prestations les plus abouties sous le maillot rouge et bleu. Tranchant, mobile, impliqué, l’artiste de 35 ans s’est baladé sur la pelouse du Bloomfield Stadium. Profitant d’une ouverture déviée de Neymar, il a ouvert le score d’un superbe enchaînement dans la surface (22e). Feinte de frappe du gauche, Alban Lafont au sol, conclusion du droit. Un but magique, comme à ses plus belles heures barcelonaises.

Le coup-franc somptueux de Neymar

A ses côtés, Neymar a également été excellent dans ce match à trophée. Déterminé, précis et inspiré, le créateur brésilien a fait le show avec sa vista, son art du dribble et ses percussions. Sans oublier de faire son travail de repli. "Tu défends maintenant?", lui a même lancé Antoine Kombouaré le long de la ligne, dans un grand sourire. Le Ney a embelli sa prestation d’un somptueux coup-franc juste avant la mi-temps, après avoir été victime d’une faute de Moussa Sissoko. Son premier depuis décembre 2019. De quoi mettre Paris à l’abri.

A l’heure de jeu, Sergio Ramos a inscrit le troisième but de la soirée d’une talonnade à bout portant. Une juste récompense pour le taulier espagnol, auteur d’un match solide aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Neymar a alourdi le score en fin de match en transformant un penalty qu’il a lui-même obtenu pour un accrochage de Jean-Charles Castelletto (exclu sur l’action, 81e).

Vitinha brillant, les Nantais dépassés

Pour sa première officielle dans l’entrejeu, Vitinha a impressionné par sa qualité technique, sa grinta et son volume de courses. L’ancien de Porto a donné l’impression de faire partie de ce PSG depuis plusieurs années. Nordi Mukiele, fraîchement recruté à Leipzig, a profité de la fête pour effectuer ses grands débuts avec le club de sa région en fin de rencontre. Sans Kylian Mbappé (suspendu), ni Hugo Ekitiké (pas encore prêt), le club de la capitale a envoyé un message fort à ses concurrents. En livrant un match brillant, sérieux et maîtrisé pour s'offrir le 11e Trophée des champions de son histoire (record). Avec 63% de possession et 13 tirs tentés (contre 7 pour Nantes). Marco Verratti a ainsi amélioré son statut de recordman dans l'épreuve (9).

Dépassés par le talent de leurs adversaires, les Canaris n’ont rien pu faire à Tel-Aviv, malgré quelques situations dangereuses en première période. Seule ombre au tableau, le traitement réservé à Achraf Hakimi par une partie du public israélien. Comme l’an passé contre le Losc (1-0), l’international marocain (qui a régulièrement affiché son soutien pour la Palestine) a été hué à chacune de ses prises de balle. Après ce récital de début de saison, le PSG a rendez-vous à Clermont samedi prochain à Clermont pour la reprise de la Ligue 1 (21h). Nantes tentera de relever la tête en lançant son championnat à Angers, le lendemain (15h).