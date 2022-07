PSG-Nantes: "Il faut toujours insister sur le replacement", le message de Galtier à Neymar et Messi

L'entraîneur du PSG Christophe Galtier félicite Lionel Messi et Neymar à l'issue du Trophée des champions remporté contre le FC Nantes (4-0), un match durant lequel les deux stars parisiennes ont particulièrement brillé. Même si le coach rappelle l'importance du replacement de ses attaquants.

Christophe Galtier en dit plus sur sa relation avec Neymar et Lionel Messi. Dans la foulée de la victoire parisienne contre le FC Nantes dans le Trophée des champions (4-0), l'entraîneur du PSG parle de ses deux attaquants, brillants et auteurs de trois des quatres buts de ce premier match de la saison 2022-2023.

"Neymar et Messi ont été très chahutés la saison dernière, rappelle Galtier au micro de Prime Video. Ce sont des joueurs que j'ai beaucoup observés, que je regarde, avec qui je discute de façon informelle. Il doit y avoir une dynamique de groupe, d'équipe. Pour l'instant, sur quatre ou cinq semaines de travail, les choses se sont bien déroulées. Après, il faut les laisser s'exprimer. Ils ont évidemment beaucoup de talent".

"Il y a encore certaines choses à améliorer"

Mais le nouveau coach parisien veut se montrer prudent avant la reprise du championnat, évoquant particulièrement une phase de jeu. "Il faut toujours insister sur le replacement pour éviter que cette équipe soit coupée en deux, tempère Galtier. Il y a encore certaines choses à améliorer mais je suis dans l'ensemble satisfait de la préparation, de cette victoire et de l'état d'esprit. Depuis le début, ces joueurs de classe mondiale n'ont raté aucune séance d'entrainement".

Les deux attaquants sud-américains vont désormais retrouver Kylian Mbappé pour reformer un trio effrayant, qui pourrait faire parler la poudre dès samedi prochain contre Clermont, lors de la première journée de Ligue 1 (21h).