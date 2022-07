PSG-Nantes: le chef d'oeuvre de Neymar sur coup franc direct

Neymar a inscrit un bijou de coup franc direct ce dimanche à Tel Aviv, lors du Trophée des champions entre le PSG et Nantes.

Il nous avait prévenus: "Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien", confiait Neymar lors d'un live Facebook début juillet. Il l'a prouvé ce dimanche soir, lors du Trophée des champions entre le PSG et Nantes à Tel Aviv. Car le Brésilien a signé un chef d'oeuvre avant la pause, en inscrivant un splendide coup franc direct.

Le coup franc direct de Neymar lors du Trophée des champions PSG-Nantes, le 31 juillet 2022 © Capture écran Amazon

Un coup de pied arrêté obtenu après une faute de Moussa Sissoko dans le temps additionnel de la deuxième période, pour avoir fauché Neymar. Lequel s'est fait justice de façon splendide.

Galtier salue son professionnalisme

Excentré côté gauche, à une vingtaine de mètres du but, le joueur de 30 ans est venu nettoyer la lucarne gauche d'Alban Laffont. Un geste qui n'est pas sans rappeler son coup franc lors d'une certaine remontada du Barça face à Paris... pour le geste qui avait tout relancé. Son dernier coup franc direct datait de décembre 2019.

Le Brésilien semble en tout cas affûté et en grande forme. En conférence de presse, son nouvel entraîneur Christophe Galtier n'a eu de cesse de louer son professionnalisme. "J'ai vu un joueur heureux, joyeux, très professionnel, confiait-il encore samedi. C'est une saison importante pour chaque joueur qui vont participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit, il n'a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l'écoute du travail. C'est un joueur de classe mondiale et c'est important d'avoir un joueur de sa classe."