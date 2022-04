Nice: "C'était dur de voir un joueur gaspiller autant de talent", les regrets de Vieira avec Balotelli

Le jeune entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira, est revenu sur ses premières expériences de coaching lors d'une interview accordée à Sky Sports, évoquant le cas Balotelli, unique en son genre.

Le coaching lui est tombé dessus un peu par hasard. Du temps où il était joueur, Patrick Vieira ne s’imaginait pas un seul instant devenir un jour l’entraîneur d’une grande équipe de football, alors trois clubs de haut niveau à seulement 45 ans, même pas en rêve. "Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, pour être honnête, a-t-il déclaré à Sky Sports. Quand je jouais, je disais que le coaching n'était pas pour moi, que je voulais faire autre chose. Ce n'était pas dans ma tête."

C’est lors d'un passage à l'académie du club de Manchester City que le déclic a eu lieu: "Je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était d'être avec les joueurs. La façon dont ils m'ont regardé, la façon dont nous nous sommes parlé, les conseils que j'ai pu leur donner. Ce sont des choses que j'ai adorées." Le champion du monde 1998 a eu la chance de jouer sous les ordres des meilleurs auprès desquels il a forcément beaucoup appris.

"Mais je ne voulais pas être un autre Capello, un autre Wenger ou un autre Mourinho, essayant de copier ce qu'ils faisaient ou disaient, parce que je savais que ça n'allait pas marcher. Je voulais avoir ma propre identité et une personnalité en tant que manager, et être très clair sur ce que j’attendais des joueurs. C'est pourquoi cette expérience à New York était extrêmement importante pour moi. Cela m'a permis de découvrir quel type de manager j'allais être et quel type de football j'allais développer."

"Quelqu'un que j'aimerai toujours"

Bien qu’il ait été confronté à un vestiaire complexe à gérer à New York, où les superstars Frank Lampard, Andrea Pirlo et David Villa gagnaient beaucoup plus que leurs coéquipiers, Vieira n’était pas préparé à ce qui l’attendait avec Mario Balotelli. Comme d’autres avant lui, le Français a bien tenté de tirer le meilleur de ce joueur de talent, mais sans jamais y parvenir avec l’OGC Nice.

"J'ai joué avec Mario pendant quelques années, a expliqué Vieira. C'était un enfant quand j'étais à l'Inter, puis j'ai rejoué avec lui à Manchester City. C'est un gars adorable et je l'aime, mais c'était un défi de l'entraîner à Nice parce que c'était très frustrant de voir un joueur gaspiller autant de talent. En tant que manager, vous essayez de tirer le meilleur et le maximum de chaque joueur, et c'était vraiment difficile de le faire avec lui. C'était frustrant, bien sûr, de ne pas avoir été capable de le faire avec lui, mais c'est quelqu'un que j'aimerai toujours."

Vieira parle affectueusement de Balotelli, mais il a dû mettre leur amitié de côté à l'époque, lorsque le contrat de l'attaquant a été résilié six mois seulement après son entrée en fonction: "Je pense qu'il est très important pour un manager de communiquer avec ses joueurs, mais avoir une bonne relation avec eux ne signifie pas que je doive être d'accord avec eux." Patrick Vieira sait aussi se montrer impitoyable.