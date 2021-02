Vannes, club de N2, officialise un partenariat technique avec le City Football Group

Principaux investisseurs de Manchester City, l'organisation mondiale appelée le City Football Group vient de conclure un partenriat technique avec un club français de National 2, le Vannes Olympique Club. Cet accord aura pour objectif de poursuivre le développement du club autour de partages d'expérience.

C’est un accord pour l’avenir. Ce jeudi, le président de Vannes Olympique Club en National 2, Maxime Ray, a officialisé le "partenariat technique avec le City Football Group, programme mis en place par le club anglais de Manchester City pour partager son savoir-faire".

Cet accord a pour objectif de "poursuivre le développement" du club de Vannes, autour d’un "partage d’expériences, de technologies et de formation des staffs et équipe". Pour cela, "des échanges et des événements en commun seront organisés lorsque les conditions sanitaires le permettront", est-il indiqué dans le communiqué du club breton.

Un groupe de propritétaires et d'investisseurs à l'origine de cet accord

Créé en 2013, le City Football Group (CFG) est une organisation mondiale de propriétaires et investisseurs qui soutiennent plusieurs clubs de football à travers le monde. Pour le Télégramme, Brian Marwood, directeur général du groupe, détaille le projet en expliquant que "le tout est axé sur la pratique d’un football offensif et attractif reposant sur une stratégie gagnante et sur la formation de joueurs de talent".

Ce groupe d’investisseur comprend dix clubs du monde entier: le leader de la Premier League Manchester City FC, mais aussi New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Girona FC, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu FC, Mumbay City FC, Lommel SK. Un club français a lui été racheté par le City Football Groupe depuis le mois de septembre, en la perosnne du premier du championnat de Ligue 2, l’ESTAC Troyes.