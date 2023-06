L'UEFA dévoile le nouveau format de la Youth League

En conséquence de la nouvelle formule de la Ligue des champions adoptée à partir de la saison 2024-2025, la Youth League va s'adapter et également changer de mode de fonctionnement, a annoncé l'UEFA mercredi.

Dans sa kyrielle d'annonces rendues publiques ce mercredi suite à la réunion de son Comex à Nyon, l'UEFA a notamment indiqué que la Youth League changerait de format. Cette sorte de "Ligue des champions U19" va faire les frais du nouveau format de la Ligue des champions, mis en place à partir de la saison 2024-2025.

L'instance dirigeante du football européen a donc détaillé le nouveau fonctionnement de la Youth Legaue. Les 36 clubs dont l'équipe professionnelle aura réussi à se qualifier en Ligue des champions enverront leur formation U19 en Youth League, via la "voie Ligue des champions". Les champions nationaux U19 seront quant à eux davantage mis en valeur dans le nouveau format qu'ils ne le sont actuellement : chaque équipe championne sur la scène domestique d'un pays membre de l'UEFA sera également qualifiée, via la "voie des champions nationaux" (une participation limitée aux champions des 32 meilleures associations du classement UEFA dans le format actuel).

L'UEFA ajoute que, si un club se qualifie à la fois via la "voie Ligue des champions" et la "voie des champions nationaux", il participe automatiquement à la "voie de la Ligue des champions". La place vacante dans la "voie des champions nationaux" est alors pourvue par le deuxième de la même association. À noter que le tenant du titre se qualifie automatiquement pour la "voie des champions nationaux", à moins que l'équipe professionnelle du club ne se soit qualifiée pour la Ligue des champions.

La phase de groupe de la "voie Ligue des champions" se calquera, comme dans le format actuel, sur celle de la Ligue des champions senior, mais seulement limitée aux six premières journées (trois à domicile et trois à l'extérieur), alors que le nouveau format de la C1 comprend dix matchs de poule par club. La "voie des champions nationaux" s'articulera de la sorte : une série de trois tours à élimination directe (matchs aller-retour), où les clubs des associations les mieux classées par l'UEFA ne rentreront en lice qu'à partir du deuxième tour.

Réunion des deux voies en 16es, Final Four sur terrain neutre

Les deux voies fusionneront à partir des 16es de finale, qui de disputent en un match sec : les clubs classés de la 1re à 6e place de la "voie Ligue des champions" joueront contre les clubs classés de la 17e à 22e, les clubs classés de la 7e à 16e affronteront les dix clubs qualifiés via la "voie des champions nationaux", et les clubs classés au-delà de la 23e place dans la "voie de la Ligue des champions" sont éliminés de la compétition. Les huitièmes, quarts et demi-finales sont ensuite définis par un tirage au sort.

Le tournoi se terminera par un dernier carré disputé sur terrain neutre. Cette année, Genève avait accueilli ce Final Four qui avait vu le triomphe d'Alkmaar en finale, face à l'Hajduk Split.