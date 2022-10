Youth League: Dortmund accuse des joueurs de Séville d’insultes racistes et menace de quitter le terrain au retour

Le Borussia Dortmund a déposé une plainte auprès de l’UEFA pour de présumées insultes racistes prononcées par des joueurs du FC Séville contre Abdoulaye Kamara, ancien joueur du PSG, lors du match entre les deux équipes mercredi en Youth League.

Des accusations de racisme en Youth League. Le Borussia Dortmund a déposé une plainte auprès de l’UEFA pour un incident raciste lors du match contre les U19 du FC Séville (1-1) mercredi. Le club allemand accuse des joueurs de l’équipe espagnole d’avoir prononcé des mots racistes contre Abdoulaye Kamara, ancien joueur du PSG, en première période.

"Rien ne se passera parce que l'arbitre n'a rien entendu ni remarqué"

"Nous avons déposé cela, a déclaré ce jeudi Lars Ricken, directeur de l'académie des jeunes du club, à l’agence allemande SID. Les gars ont été choqués et bouleversés. Mais rien ne se passera parce que l'arbitre n'a rien entendu ni remarqué."

Selon l’agence de presse, le jeune Guinéen a été à insulté à plusieurs reprises par des adversaires. Des agissements qui ont entraîné une réflexion de l’équipe à la mi-temps sur le fait de reprendre ou non la rencontre. Les joueurs et le staff ont finalement décidé ensemble de revenir sur le terrain et de continuer le match qui s’est achevé sur un score de parité (1-1). Mais le club allemand a promis de se retirer à l’avenir en cas de nouveau dérapage.

"S'il y a des incidents de ce genre lors du match retour mardi ou lors d'un autre match, nous quitterons le terrain, a déclaré Ricken. Nous n’attendrons pas la troisième fois, mais la première fois. Quelque chose comme ça ne peut pas être toléré."

Abdoulaye Kamara (17 ans) a passé plusieurs années au centre de formation du PSG avant de rejoindre les équipes jeunes de Dortmund en 2021. Le club parisien souhaitait lui faire parapher un premier contrat pro mais Kamara - qui avait été retenu dans le groupe pro (sans jouer) pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (2-3) en avril 2021 - avait finalement choisi l'Allemagne. Il n'a pas encore eu sa chance avec l'équipe pro de Dortmund mais a été retenu à deux reprises dans le groupe pour des matchs (sans entrer en jeu) cette saison.