Youth League: l'exceptionnelle remontée du PSG face à Bruges pour arracher la qualification en 8es

Les moins de 19 ans du PSG l’ont emporté à la dernière seconde face à Bruges, mardi après-midi en Youth League (3-2), après avoir été menés 2-0 en infériorité numérique. Les Parisiens prennent ainsi la première place de leur groupe et sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale sans avoir à passer par les barrages.

Le Paris Saint-Germain devait s’imposer, face à Bruges, pour prendre la tête de son groupe de Youth League et rejoindre les huitièmes de finale sans passer par les barrages. C’est chose faite mais les Parisiens ont dû attendre la dernière action du match pour marquer le but vainqueur et remporter une rencontre qu’ils s’étaient rendus très compliquée en première période.

>> PSG-Bruges EN DIRECT

A la pause, les joueurs de Zoumana Camara étaient en effet menés 2-0 et réduits à 10 face à une équipe de Bruges bien installée et très dominatrice. En cause l'expulsion de Bitshiabu (43e) pour avoir stoppé un ballon de la main sur la ligne, suivie d'un penalty transformé par les Belges. La seconde période, débutée sur le même rythme, ne donnait pas l’impression que Paris pouvait retourner le scénario. Un autre penalty aurait même pu être accordé à Bruges après un tacle d'El Hannach mais au lieu de ça, le but de Xavi Simons à la 69e minute a redonné un brin d’espoir au PSG, qui a saisi l’opportunité.

La délivrance au bout du temps additionnel

Zaire-Emery, servi par un Simons omniprésent en seconde période, a égalisé dans la foulée de la réduction du score parisienne sur une tête sur coup franc. Il restait alors une vingtaine de minutes au PSG pour inscrire ce troisième but nécessaire pour doubler Bruges au classement et rejoindre les huitièmes de finale de la compétition sans passer par les barrages.

La délivrance est venue de Wilson Odobert, à la retombée d’un ballon repoussé par le gardien brugeois après une tête de Xavi Simons, encore lui. Au bout du bout du temps additionnel, l’attaquant français, entré en jeu pour les dix dernières minutes, a délivré les Parisiens. Une victoire miraculeuse pour une génération prometteuse.