Youth League: l’OM arrache le nul face au Sporting et doit maintenant croire à un miracle

Une semaine après leur déroute à domicile contre le Sporting (0-6), les jeunes Marseillais ont ramené un point de Lisbonne ce mercredi (1-1) en Youth League. Ils doivent maintenant espérer un miracle pour décrocher la deuxième place de leur groupe, synonyme de barrages.

Les jeunes pousses olympiennes ont passé un après-midi nettement moins cauchemardesque qu’il y a huit jours. Un peu plus d’une semaine après une terrible débâcle à domicile contre le Sporting Portugal (0-6), les U19 de l’OM ont arraché le match nul (1-1) ce mercredi à Lisbonne à l’occasion de la quatrième journée de Youth League.

Tout avait pourtant très mal débuté pour les hommes de Michaël Lebaillif. Après avoir déjà vu les Portugais manquer un penalty à la 24e minute, les Minots ont concédé l’ouverture du score par Gilberto Batista à la 51e. Mais tout a basculé à l’heure de jeu. A la 62e minute, le gardien du Sporting, Diogo De Carvalho Pinto, est expulsé après avoir percuté François-Régis Mughe en dehors de sa surface.

Les Marseillais ont besoin d'un miracle pour terminer deuxièmes

A 11 contre 10, les Marseillais ont égalisé dans la foulée sur le coup franc consécutif à cette faute grâce à Baptiste Dessus. En supériorité numérique pendant une demi-heure, l’OM n’a cependant pas réussi à ramener les trois points et se complique la tâche pour la suite de la compétition.

Les Phocéens ne peuvent plus faire mieux qu’une deuxième place, synonyme de barrages avant d’éventuels 8es de finale, et devront même espérer un petit miracle pour se qualifier. Ils doivent désormais remporter leurs deux prochains matchs tout en espérant que Francfort, que l’OM va affronter lors de la prochaine journée, ne prenne plus aucun point. La tâche s’annonce compliquée.

Le classement du Groupe D à deux journées de la fin

Sporting, 8 pts Francfort, 8 pts Tottenham, 3 pts OM, 2 pts