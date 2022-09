Youth League: l’OM s’incline lourdement à Tottenham

Avant les hommes d’Igor Tudor, c’est l’équipe U19 de l’OM qui faisait son entrée dans la Youth League face à Tottenham. Sur la pelouse des Anglais, les jeunes joueurs de Michaël Lebaillif se sont inclinés sur le score de 3-0.

À quelques heures du grand retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, c’est l’équipe U19 qui faisait son entrée dans la Youth League face à Tottenham. Et on ne peut pas dire que cela ait été une réussite. Pour cause, les minots sont tombés face à plus fort qu’eux et ont concédé la défaite 3-0.

>> Tottenham-OM: les infos EN DIRECT

Dès le premier acte, les Spurs font l’étalage de leur supériorité en menant de deux buts à la pause. Jamie Donley ouvre le score sur penalty à la 16e, tandis qu’à la 32e, son binôme en attaque Jaden Williams se charge de tromper le portier phocéen Jelle Van Neck. Déjà mis en mauvaise posture, les hommes de Michaël Lebaillif ne réussiront pas à relever la tête dans le deuxième acte. Les Londoniens arrivent même à assurer leur avance, via une nouvelle fois Williams à la 49e.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez Tottenham-OM en direct

Déjà en mauvaise posture au classement

Conséquence directe de ce mauvais résultat, les Marseillais pointent déjà la dernière place du Groupe D. Dans le même temps, l’Eintracht Francfort et le Sporting Portugal, futurs adversaires des Minots n’ont pas pu se départager (1-1). Afin de rester dans la course à une qualification, les Phocéens devront vite relever la tête, et cela commence le 13 septembre avec la réception des Allemands.

À 21h, les aînés tenteront au contraire de leurs cadets, de bien lancer cette nouvelle aventure européenne. Sur une bonne lancée en championnat avec 5 victoires et un seul match nul. Igor Tudor devra toutefois composer sans sa recrue prestigieuse Alexis Sanchez, suspendu.