Tottenham-OM: la compo probable de Marseille, avec deux incertitudes

Alors que l’Olympique de Marseille débute en Ligue des champions ce mercredi à Tottenham (à 21h sur RMC Sport 1), Igor Tudor doit trancher sur l’identité du central gauche et de l’attaquant de pointe.

À la veille de l’entrée en lice de l’OM en Ligue des champions, ce mercredi à Tottenham (à 21h sur RMC Sport ), deux incertitudes règnent encore au sujet du onze aligné par Igor Tudor à Londres: l’identité du central gauche et celle de l’attaquant de pointe.

>> Toutes les infos avant Tottenham-OM

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Tottenham-OM

En défense, Kolasinac pourrait tirer son épingle du jeu. Samuel Gigot est dans le groupe mais, étant blessé (quadriceps) et forfait à Auxerre, il n’est pas certain qu’il soit à 100%. Kolasinac s’est montré très solide samedi dernier en Ligue 1 et Igor Tudor aime beaucoup la solidité du défenseur bosnien, qui a en plus l’avantage de connaître le foot anglais et l’ambiance d’un gros match comme celle qui attend Marseille ce mercredi. Kolasinac pourrait donc être préféré à Léo Balerdi, même si l’Argentin peut offrir certaines garanties intéressantes au niveau de sa vitesse.

À la pointe de l’attaque, en l’absence d’Alexis Sanchez, Luis Suárez semble être la solution la plus naturelle. Malgré son inexpérience du très haut niveau et des matchs de Ligue des champions, le jeune attaquant colombien peut offrir à Tudor une capacité à presser et beaucoup de générosité dans ses appels de balle, ce qui est très important aux yeux de l’entraîneur croate. Igor Tudor a d’ailleurs déclaré qu’il voulait un OM conquérant, qui ne passe pas son match à subir ou à regarder l’adversaire. La logique voudrait donc que l’OM ne se présente pas sans véritable attaquant.

Dimitri Payet, une solution en faux 9 ?

Alors que Bakambu et Dieng ne sont pas sur la liste des joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions, les autres solutions existent, mais elles ne concernent pas des attaquants de métier, notamment Dimitri Payet en faux 9 comme ce dernier avait souvent été utilisé par Sampaoli, voire Amine Harit, avec ses qualités de contre attaquant.

La compo probable de l’OM:

Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Kolasinac (ou Balerdi) - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Gerson - Suarez