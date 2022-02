Zinedine Zidane à Marseille cette semaine

Zinedine Zidane sera à Marseille vendredi pour inaugurer la nouvelle maison médicale digitale (MMD) du quartier de la Castellane, où il a grandi. L’entraîneur, actuellement libre depuis son départ du Real Madrid, a soutenu le projet.

Zinedine Zidane fera son grand retour à Marseille cette semaine. Mais la présence du champion du monde 1998 n’aura rien à voir avec le football. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France se rendra dans le quartier de La Castellane (16e arrondissement), où il a grandi, pour participer à l’inauguration de la nouvelle maison médicale digitale (MMD), vendredi.

Il sera aux côtés du neurochirurgien Philippe Metellus qui a lancé le projet, à l’initiative de Driss Kanes, ancien habitant du quartier qui s’est mobilisé pour faire revenir un service médical après le départ du dernier médecin généraliste l’année dernière. Le Dr Metellus, proche de la famille Zidane (il s’est notamment occupé du frère de Zinedine, Farid, décédé en 2019 d’une longue maladie) a accepté.

Très proche du Dr Metellus

"Depuis le début, Zinedine a été tenu au courant de l’avancement de ce dossier, confie le Dr Metellus dans La Provence. C’était important pour lui que l’on puisse ouvrir ce service." Il détaille les liens qu’il entretient avec le joueur depuis une dizaine d’années. "Ce n’est pas un secret, confie-t-il. Je me suis occupé de son frère aîné. On est resté en contact. C’est même sa famille qui m’a contacté pour que je puisse trouver une solution et permettre à la cité d’avoir un accès aux soins décent."

Le dispositif de la maison médicale digitale est une borne de consultation qui permet de mettre en relation le patient avec son médecin en visio-conférence, le tout encadré par une infirmière et un médecin ponctuellement sur place. Zinedine Zidane a grandi dans le quartier de la Castellane où certains de ses proches vivent encore. Lui a déménagé depuis longtemps et le bâtiment où il a grandi a été détruit dans un plan de réhabilitation. Mais l’entraîneur, libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, n’a jamais coupé les ponts avec sa ville natale, à laquelle il reste très attachée.