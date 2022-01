Euro handball: les Bleus au tour principal après une solide victoire contre la Serbie

L’équipe de France de handball a remporté une belle victoire ce lundi contre la Serbie (29-25) pour son dernier match du premier tour de l’Euro. Les Bleus sont qualifiés et aborderont le tour principal avec le maximum de points.

Une large défaite et les Bleus auraient dit adieu à l’Euro de handball en Hongrie et en Slovaquie. Mais l’équipe de France n’a pas tremblé et a signé une victoire sérieuse face à la Serbie ce lundi (29-25) pour son troisième match du premier tour. Un succès façonné en première période grâce à leur défense qui offre la première place du groupe C aux Tricolores. Avec trois succès en autant de matchs, les protégés de Guillaume Gille font le plein de confiance et de points avant le tour principal.

"On a pris le match par le bon bout, On les a respectés, on avait bien préparé le match. On s’est appuyé sur un grand Vincent Gérard. C’est satisfaisant, a réagi Kentin Mahé au micro de beIN Sports. On a pris du plaisir. On a su répondre positivement à leur défense. On est très contents d’être qualifiés et avec la manière. On a rempli le contrat et une nouvelle compétition commence à Budapest. On part avec deux points c’est cool."

Un Vincent Gérard énorme

Après un beau combat gagné contre la Croatie (27-22) puis la démonstration contre l’Ukraine (36-23), les Bleus ont attaqué ce troisième match sur un très gros rythme. Après quelques minutes d’observation, l’équipe de France a d’abord pris quatre buts d’avance. Puis, au milieu de la première période, le show Vincent Gérard a commencé. C’est simple, la Serbie n’a pas réussi à marquer pendant plus de dix minutes et le gardien tricolore a enchaîné les parades déterminantes. Dans le même laps de temps, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont trouvé la faille et fait grandir l’écart.

Profitant des dix parades de Vincent Gérard (66% de réussite), pendant le premier acte, les Bleus sont rentrés au vestiaire avec neuf buts d’avance. Pas impressionnés pour un sou, les jeunes joueurs du groupe France se sont même offert quelques coups d’éclat avec de jolis buts.

Les Bleus face au Danemark au tour principal

Toujours en lice pour la qualification, la Serbie n’a jamais pu revenir. Après avoir rapidement pris les devants, les Français ont géré sans être véritablement inquiétés. Vincent Gérard, finalement élu homme du match pour son total de 12 arrêts, a vite laissé la place à Wesley Pardin qui n’a pas démérité et a retrouvé un peu de confiance. Si le staff de l’équipe de France regrettera le léger relâchement dans les dernières minutes lorsque les Bleus ont vu leur avance fondre de dix à quatre buts, la France s’est brillamment qualifiée pour le tour principal de l’Euro.

"L’essentiel c’est de se projeter vers Budapest et le tour principal avec le maximum de points, s’est félicité le sélectionneur Guillaume Gille auprès de beIN Sports. On sait que la formule changeant, ces points sont peut-être un peu moins importants car il restera quatre matchs à jouer dans cette bataille pour les demi-finales. Mais cela reste quand même un atout important dans notre manche quand on voit aussi l’adversité qui va nous attendre pour le tour principal."

>> L’Euro de hanbdall est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Grâce à leur sans-faute, les champions olympiques de Tokyo entameront la prochaine phase avec deux points. Un avantage qui pourrait s’avérer décisif dans la course aux demi-finales. Surtout face à la concurrence du Danemark ou du Monténégro, également qualifiés pour le groupe de la France.

Les deux prochains adversaires des Bleus seront connus mardi après les derniers matchs du groupe B. Si aucune équipe n’est pas qualifiée, l’Islande semble bien partie et pourrait être accompagnée des Pays-Bas, du Portugal ou de l’hôte hongrois.