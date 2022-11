Euro handball féminin: les Bleues impériales contre l'Allemagne et qualifiées pour les demi-finales

L'équipe de France féminine de handball a signé une belle victoire ce mardi contre l'Allemagne (29-21) lors de l'Euro disputé en Macédoine et en Slovénie. Assurées de finir premières avec cette quatrième victoire, les Bleues sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi continental.

Les handballeuses françaises se sont qualifiées pour le dernier carré de l'Euro 2022 grâce à leur succès ce mardi à Skopje face à l'Allemagne (29-21). Les Bleues, toujours invaincues dans ce championnat d'Europe en cinq matchs, ont assuré au passage la première place de leur groupe. Un classement qui permet, en théorie, d'affronter un adversaire plus abordable lors des demi-finales vendredi à Ljubljana.

"C’était un match tendu, on s’y attendait. On a très bien commencé et cela nous a permis d’être sereins et lucides, s'est félicité le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports après le succès contre l'Allemagne. [...] Elle nous ont mis sous pression en deuxième période avec une défense très haute et très agressives. Même si elles nous ont posé des problèmes, elles ne sont jamais revenues et on a fini par porter l’estocade."

Krumbholz: "On a atteint notre objectif"

Championnes olympiques et vice-championnes du monde en titre, les Bleues vont tenter d'aller chercher une nouvelle médaille pendant l'Euro. Finaliste il y a deux ans au Danemark, la France va tenter de faire au moins aussi bien pendant le tournoi continental cette semaine.

"On a atteint notre objectif. Maintenant on va chercher la plus-value, a encore estimé le technicien tricolore. On va chercher à aller un peu plus loin. J'espère que les organismes vont récupérer. Après, tout le monde est fatigué et de l'autre côté cela se bat aussi à chaque match. On va se galvaniser mais je pense qu'il y a des compétences qui doivent sortir du banc. Sinon on ne s'en sortira pas."

Un dernier match sans enjeu face à l'Espagne

Néanmoins, les Françaises ne savent pas encore qui elles défieront dans le dernier carré. Cela se jouera entre la Norvège, la Slovénie, la Suède et le Danemark. Avant de s'envoler jeudi matin pour la capitale slovène, hôte des demies puis de la finale, dimanche, les championnes olympiques tricolores ont un dernier rendez-vous sans enjeu à Skopje mercredi (20h30), face à l'Espagne.

Les leaders, comme la capitaine Estelle Nze Minko (2 buts mardi), n'auront pas à tirer sur leur organisme dans une deuxième rencontre en vingt-quatre heures seulement. Ce match est même l'occasion d'offrir de premières minutes dans un grand tournoi international à la troisième gardienne Camille Depuiset et à la jeune demi-centre Léna Grandveau (19 ans).