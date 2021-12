Mondial de hand: les Bleues qualifiées pour la finale après une fin de match incroyable

L'équipe de France de handball, championne olympique en titre, s'est qualifiée pour la finale du Mondial en battant le Danemark (23-22), après une fin de match totalement incroyable. Les choses avaient pourtant très mal commencé.

L'équipe de France de handball a un mental d'acier. Les Bleues l'ont encore prouvé ce vendredi soir, en demi-finale du Mondial, avec une victoire en demi-finale contre le Danemark (23-22). Au bout du suspense et au terme d'un scénario fou, à donner quelques suées aux supporters français. Mission accomplie pour les championnes olympiques en titre, qui affronteront l'Espagne ou la Norvège en finale.

Les Bleues ont galéré mais ont fini sur dix dernières minutes de folie. Avant l'épilogue de la rencontre, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont souffert, menées de quatre buts (-2 à la pause) dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Comme si elles avaient besoin d'être dos au mur pour réagir et hisser leur niveau.

"On gagne au courage, à la compétence défensive et à la lucidité offensive"

"On a souffert énormément. Elles avaient pris l'ascendant pendant 40 minutes, a estimé Olivier Krumbholz au micro de beIN Sport. Il fallait prendre un risque en défense et on a une gardienne exceptionelle, et deux défenseures centrales exceptionnelles. Que cela fut dur mais quel courage! Quand on a été menés de quatre buts, on est restés stables. On gagne au courage, à la compétence défensive et à la lucidité offensive." Un beau mix.

Le match s'annonçait très fermé entre deux équipes qui se connaissent par coeur et qui sont connues pour leur force défensive. Les Danoises de Jesper Jensen cherchaient la clé pour rentrer dans la défense française imperméable, elles ont trouvé certaines brèches dans le mur bleu en première période, pour mener 12 à 10 à la pause. Avec seulement deux buts d'écart au vestiaire, les Françaises s'en sont sorties avec un moindre mal, grâce aux arrêts de Laura Glauser, notamment un penalty à la 30e minute qui aurait pu faire mal au moral des Françaises.

Les arrêts précieux de Darleux

C'est dans le dernier quart d'heure, alors que les Françaises avaient mal négocié une double supériorité numérique, qu'Estelle Nze Minko, Pauletta Foppa et Grâce Zaadi ont permis aux Bleues d'inverser la tendance. Et après les échecs de Pineau (penalty), Nocandy et Valentini qui ont toutes les trois buté sur Sandra Toft, la seconde gardienne danoise, c'est finalement la Brestoise Alicia Toublanc, sur son aile droite, qui a donné l'avantage à l'entame des cinq dernières minutes (22-21), pour ne plus laisser les Danoises repasser devant.

Cléopâtre Darleux, entrée en jeu pour la seconde période, a mis Pedersen en échec et scellé la victoire au bout du suspense. La France reste ainsi invaincue en demi-finale de Mondial, et vivra une sixième finale après 1999 (argent), 2003 (or), 2009 (argent), 2011 (argent), et 2017 (or). Les joueuses d'Olivier Krumbholz entretiennent avec ce succès l'espoir de réaliser un doublé international en l'espace de quatre mois après un sacre olympique, que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser par le passé (un doublé JO-Euro à l'époque).