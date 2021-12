Mondial de hand: "Une bonne leçon pour les jeunes", selon Krumholz après la désillusion des Bleues

Olivier Krumbholz a réagi dimanche à la défaite des Bleues en finale du Mondial de handball contre la Norvège (22-29). Le sélectionneur de l'équipe de France féminine ne veut pas acccabler ses joueuses mais a pointé certains manques.

Avec quatre buts d'avance à la mi-temps, difficile d'imaginer un tel effrondrement des Bleues au retour des vestiaires. Et pourtant, l'impensable est arrivé et l'équipe de France féminine a perdu la finale du Mondial de handball contre la Norvège (22-29) ce dimanche à Granollers (Espagne). Malgré cette terrible désillusion pour les médaillées d'or olympiques, leur sélectionneur Olivier Krumbholz n'a pas voulu leur jeter la pierre.

"Il y a deux périodes. Il y a une période où l'équipe de France est très bonne mais malheureusement gâche beaucoup de choses en fin de première période. Pour le tournant du match c’est la fin de première période, a réagi Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports. On a perdu beaucoup de ballons en fin de première période et on prend un mauvais changement, elles aussi mais on ne parvient pas à en profiter."

>> Revivez la finale France-Norvège (22-29)

Krumbholz pointe la faillite offensive des Bleues

Forcément déçu du scenario de cette finale, le technicien tricolore a regretté les gros ratés offensifs de son équipe après la pause. C'est simple, les Bleues n'ont marqué que six buts en seconde période. Trop peu face à la furia norvégienne. En trente minutes, les Scandinaves ont marqué à 17 reprises et écrasé cette finale.

"Eux sont revenus très fort en seconde période. On a eu beaucoup de tirs ratés, beaucoup plus qu’elles. On a fait une mauvaise deuxième période et elles une très bonne. Elles nous ont surpassé dans tous les domaines, a enchaîné a estimé le sélectionneur des Bleues. Je n’ai pas eu l’impression que les filles étaient sorties du match. On commence la mi-temps en sous-nombre et on prend des buts. Elles sont revenues très très vite. La dynamique et la qualité de jeu était de leur côté, la vitesse d’exécution. On n’a pas su déborder leur gardienne de but… la messe est dite."

Krumbholz: "La France reviendra plus forte"

Dans cette revanche de la finale 2017, remportée par la France contre la Norvège, les Bleues ont déjoué pendant tout le seconde acte. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, les Scandinaves sont championnes d'Europe en titre et reste une médaille de bronze aux JO de Tokyo. Confiant pour l'avenir, Olivier Krumbholz espère que son équipe sortira grandie de cet échec au Mondial. La jeune garde tricolore, piquée dans son orgueil, devra redresser la tête. L'entraîneur national n'en doute pas.

"La France reviendra plus forte, c'est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueuses. Pour certaines c’était la première finale. Pour les anciennes il y a eu un petit peu de fatigue. Il faut savoir reconnaître que l’on est vaincus battus par un bel adversaire et qui a été bien meilleur que nous. Mon regret c’est que l’on déraille en fin de première période. On aurait certainement pu avoir un score plus large et les faire douter. C’est difficile à manager comme match. Cela n’a pas fonctionné."