Mondial de hand: les Bleues entre fierté et incrédulité après leur folle remontée en demi-finale

L’équipe de France féminine de handball s’est arrachée ce vendredi pour battre le Danemark (23-22) et se qualifier pour la finale du Mondial en Espagne. Après cette bataille terrible, les Bleues ont savouré avec incrédulité.

Le rêve d’un fantastique doublé JO-Mondial est toujours possible pour l’équipe de France féminine de handball. Malmenées comme jamais par le Danemark en demi-finale, les Bleues ont signé une remontée fantastique et presque miraculeuse pour l’emporter de justesse (23-22). Après une telle lutte ce vendredi, les Françaises ont pris le temps de profiter avant de basculer sur la finale prévue dimanche à Granollers.

"Franchement, on a vraiment tout donné. C'était un match très difficile et on a mené qu'à la fin du match, a indiqué Estelle Nze-Minko au micro de beIN Sports. Je suis hyper fière de l'équipe. Le résultat est magnifique mais la manière est tellement respectable. On a tout donné, c’était compliqué mais on est allée au bout du bout de ce que l’on pouvait faire. On est émotionnellement et physiquement rincées mais quel bonheur."

>> France-Danemark (23-22)

Les Bleues assurées de la médaille

Menées pendant presque l’intégralité de la rencontre, les Françaises ont compté jusqu’à quatre buts de retard avant de l’emporter sur un final épique. Après avoir raté de nombreuses occasions pendant l'essentiel de la rencontre, les joueuses tricolores se sont révéillées et ont retrouvé leur efficacité offensive au meilleur des moments. Grâce à cette qualification pour la finale du Mondial disputé en Espagne, les Bleues sont assurées de rentrer avec une nouvelle breloque autour du cou.

"Là quelle que soit la médaille, on aura encore une médaille dans une compétition internationale, a encore expliqué Estelle Nze Minko. Quelle équipe, quelle bande de joueuses, quel staff. Je ne sais pas quoi dire. Quel respect pour le handball féminin. Je suis tellement fière de faire partie de cette équipe de France. Les générations passent mais l'équipe de France ne bouge pas. Il y a un vrai savoir-faire dans le handball français, qui durera car personne n’est indispensable. Je suis fière de faire partie de cette histoire. C’est notre force, tout le monde a des savoir-faire spécifiques. On est là où on est grâce à l'équipe."

Darleux: "On a gagné mais je ne sais pas trop comment"

"C'est incroyable. Franchement, j’avoue, Je n’y croyais pas trop. On a eu l’impression que tout était contre nous car on trouvait des solutions mais on loupait les tirs. Il y a parfois eu des petites décisions des arbitres. Nous on prenait des buts et cela nous faisait un peu chier, a de son côté analysé Cléopâtre Darleux, la gardienne des Bleues. On a réussi un peu à coller à la mi-temps. On a eu un petit trou d’air en deuxième période mais derrière on a réussi à grappiller petit à petit. Elles ont peut-être commencer à avoir un peu peur. Franchement on a gagné mais je ne sais pas trop comment. Mais on l’a fait et c’est super."

Et la gardienne tricolore d'ajouter: "Il y a de la fierté. On arrive en finale mais on a bien joué pendant la compétition. Même en jouant pas très bien ce vendredi, on a gagné et c’est une preuve de caractère. On ne lâche pas, a encore lancé Cléopâtre Darleux auprès de beIN Sports. Comme si on avait une petite étoile au-dessus de nous qui fait attention à nous. Je suis très fière de l'équipe mais on en a encore sous le pied. Après un match moyen comme celui-là on va toutes se remobiliser pour faire un super match. Il nous reste des forces pour dimanche, on n'est pas satisfaites."