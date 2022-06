Handball: "J’ai vécu ces moments pleinement", confie Amandine Leynaud après son dernier match

La gardienne française a conclu sa longue et riche carrière sur une défaite en finale de Ligue des Champions avec Györ, ce dimanche. Elle part heureuse, apaisée et sans regrets.

Amandine Leynaud ne terminera donc pas sur une seconde Ligue des Champions. Défaite par Kristiansand (Norvège), la gardienne de Györ (Hongrie), titrée en 2019, quitte la scène du handball avec une médaille d’argent autour du cou. "Je suis quand même fière de l’équipe, souriait la tricolore après la défaite. J’ai fini ma carrière sur une finale de Ligue des Champions. Il y a tellement peu de joueuses qui vont en finale, déjà… C’est juste top."

"Je suis toujours en paix avec cette décision"

De toute manière, il n’y avait plus beaucoup de place sur son armoire à trophée: un titre olympique en 2021, mondial en 2017 ou encore européen en 2018. Sans oublier les championnats et les coupes de France, de Macédoine et de Hongrie remportés par la Française.

A 36 ans, l’internationale tricolore avait décidé, il y plusieurs mois, de stopper sa carrière après son aventure hongroise, qu’elle avait débutée en 2018. "Je m’y suis préparée! Bien sûr, ça fait quelque chose, avoue l’ancienne Messine. Je fais ce sport depuis… Trop longtemps, sûrement (rires). Je suis heureuse, j’ai vécu ces moments pleinement, en prenant du plaisir, en étant bien présente, en kiffant et en jouant au handball, ce que j’aime faire. Je suis toujours en paix avec cette décision, je me sens hyper bien."

Elle est annoncée à Bourg-de-Péage la saison prochaine, pour "collaborer" avec le club. Mais avant, Amandine Leynaud a prévu une petite fête, puis des vacances bien méritées.