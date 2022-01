Hand: la Française Amandine Leynaud arrêtera sa carrière à la fin de la saison

Championne olympique avec les Bleues l'été dernier à Tokyo, Amandine Leynaud (35 ans) prendra sa retraite à la fin de saison, elle qui a tout gagné durant sa carrière.

La gardienne Amandine Leynaud, championne olympique il y a cinq mois et demi avec l'équipe de France de handball, a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, a annoncé son club hongrois de Györ, ce vendredi dans un communiqué.

"Ça a été la décision la plus difficile de ma vie de dire : je vais arrêter ma carrière de handballeur cet été. J'ai l'impression qu'il est temps pour ça maintenant. J'ai la chance d'avoir remporté une médaille d'or olympique avec l'équipe de France en 2021 et j'ai donc pu terminer mon rôle dans l'équipe nationale. Évidemment, cela a également affecté mon contrat à Győr", a expliqué la gardienne de 35 ans.

Objectif Ligue des champions

Professionnelle depuis 2004, Amandine Leynaud a tout gagné dans sa carrière, que ce soit en club ou en sélection: championne olympique (2021), du monde (2017) et d'Europe (2018) avec l'équipe de France, vainqueure de la Ligue des champions (2019) avec Györ, 6 fois championne de France avec Metz, 1 fois championne de Hongrie. Avant de raccrocher définitivement, la Française aux 254 sélections veut remporter une dernière Ligue des champions pour boucler la boucle.

"Ici, à Győr, le meilleur club du monde, j'ai gagné et réalisé tout ce que je voulais. Je suis toujours pleine d'énergie et de motivation, mon objectif est d'aider l'équipe à atteindre nos objectifs communs lors de ma dernière saison, et je veux pouvoir finir ma carrière au top." Après le triomphe olympique au Japon en août, Amandine Leynaud avait annoncé mettre un terme à sa carrière en équipe de France, avant de poursuivre une saison de plus avec Györ pour un dernier tour de piste.