Handball: Luc Abalo va prendre sa retraite, à 38 ans

Le triple champion olympique, ancien joueur du PSG et de Ciudad Real, Luc Abalo, mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison en cours.

L'ancien ailier droit de l'équipe de France de hand et des "Experts", Luc Abalo, va prendre sa retraite à l'issue de la saison en cours avec le Zeekstar Tokyo, a annoncé mardi le club japonais. Il sera honoré par le Zeekstar Tokyo après le dernier match à domicile de saison régulière, le 25 février, a précisé le club sur son site Internet, qui "toujours avec Abalo vise les play-offs et le titre de champion".

Le Zeekstar Tokyo "a l'intention de poursuivre sa collaboration avec Abalo après sa retraite afin profiter de son soutien et de ses conseils d'expérience", a ajouté le club nippon. "Je veux dire 'merci' aux supporters (du Zeekstar). J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir être un modèle pour certains à travers la passion du handball", a déclaré Abalo sur le site Internet du club japonais.

Nikola Karabatic, bientôt le dernier des Mohicans

Abalo (859 buts en 289 sélections), ailier droit capable de gestes techniques époustouflants et de marquer dans les positions les plus acrobatiques, possède l'un des plus beaux palmarès du handball mondial (triple champion olympique, triple champion du monde et triple champion d'Europe).

Formé à Ivry (Val-de-Marne), Abalo a également remporté la Ligue des champions en 2009 avec les Espagnols de Ciudad Real. Il a ensuite joué au PSG (2012-2020) avant de rejoindre les Norvégiens d'Elverum. Il avait pris sa retraite internationale après le titre olympique décroché à Tokyo à l'été 2021, avant de s'engager dans la foulée avec le Zeekstar Tokyo.

"Je sens que je peux jouer jusqu'à 40 ans si je veux. Aujourd'hui, j'ai juste envie de découvrir plein de nouvelles choses" avait-il déclaré à l'AFP en septembre 2021, après sa signature avec le club japonais. Avec sa retraite et celle de Mickaël Guigou en juin 2022, Nikola Karabatic (38 ans) sera dans quelques semaines le dernier représentant en activité des "Experts", ces Bleus qui ont régné sur la planète handball de 2008 à 2017.