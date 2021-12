A deux mois des JO de Pékin, le huis clos décrété dans les stades de foot

Les matchs de football de la première division chinoise se joueront sans spectateur jusqu'à la fin de la saison pour limiter la propagation du coronavirus. Une décision qui tombe à moins de deux mois des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

Les matches de football de la première division chinoise se joueront sans spectateurs, une mesure prise afin de limiter les risques de contamination par le Covid-19, alors que Pékin s'apprête à accueillir les Jeux olympiques d'hiver (4-20 février 2022). Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la "Chinese Super League" (CSL) a annoncé que les rencontres se joueraient à huis clos jusqu'à la fin de la saison, début janvier.

Cette décision est prise "au vu de la situation actuelle de prévention et de contrôle du Covid-19 afin de protéger la santé du public", a expliqué la CSL. L'organisme déterminera ultérieurement s'il y a lieu de rouvrir les rencontres au public "en fonction de la situation épidémique". La Ligue a pris sa décision juste avant la reprise du championnat dimanche, après une suspension de quatre mois destinée à permettre aux joueurs de la sélection nationale de se concentrer sur les matches de qualification pour le Mondial-2022.

Pour des raisons sanitaires, les 16 équipes du championnat sont partagées en deux groupes et jouent seulement dans deux endroits: la cité portuaire de Dalian (nord-est) et la ville de Suzhou (est), près de Shanghai. En début d'année, des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté aux matches de première division lors de la reprise des compétitions, après leur suspension en 2020 pour cause d'épidémie.

La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, est parvenue à enrayer la contagion dès le printemps 2020 après l'imposition de mesures radicales (mise en quarantaine de régions entières, confinement, quasi fermeture des frontières). Mais avec l'apparition de foyers sporadiques ces derniers mois, les autorités s'efforcent d'éradiquer tout risque d'épidémie avant les Jeux. Seuls les personnes résidant en Chine pourront assister aux JO d'hiver. Les athlètes seront cantonnés dans une "zone verte" dont ils ne pourront sortir et devront se soumettre à des tests de dépistage quotidiens. Ceux qui ne seraient pas vaccinés devront observer une quarantaine de trois semaines à leur arrivée en Chine.