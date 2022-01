Alpes du Sud: la belle histoire de Richardson Viano, premier Haïtien de l'histoire des JO d'hiver

Né à Haïti, adopté en France et élevé dans les Hautes-Alpes, Richardson Viano (19 ans) deviendra le premier skieur haïtien à prendre part à des Jeux olympiques d'hiver, en février 2022 à Pékin.

À Haïti, les températures moyennes se situent autour des 25°C et 30°C. Un climat peu propice à la découverte des sports de neige. Mais le pays va participer aux Jeux olympiques d'hiver pour la première fois de son histoire. À Pékin, où se tiennent les JO 2022 du 4 au 20 février, la "Perle des Antilles" sera représentée par Richardson Viano, engagé en ski alpin.

Ce n'est pas sur les deux bandes de montagnes d'Haïti que ce jeune homme de 19 ans a appris à glisser sur la poudre. Il a tout appris dans les Hautes-Alpes. Né à Port-au-Prince, où il a vécu ses premiers jours dans un orphelinat, Richardson Viano a été adopté par un couple d'origine italienne résidant près de Briançon qui l'a mis sur des skis très rapidement. Une quinzaine d'années plus tard, le voilà non seulement premier skieur haïtien à prendre part à une quinzaine olympique, mais aussi le premier sportif issu des Caraïbes.

"On n'est pas beaucoup d'Haïtiens professionnels à faire du ski. Je me sens vraiment excité, j'attends ce moment avec impatience", confie-t-il, interrogé par BFM DICI. "Je n'ai pas un don, je n'ai pas le ski dans la peau. J'ai dû beaucoup travailler pour en arriver là", dit-il aussi en toute modestie dans un entretien pour le site officiel des JO.

"Je croyais à une blague d'un copain"

Ses performances ne lui ont d'ailleurs pas permis de s'ouvrir les portes de la très prisée équipe de France de ski. Mais Jean-Pierre Roy, président de la fédération haïtienne de ski, tombe sur lui courant 2019. Cet ancien skieur, qui vit aussi en France, a monté cette structure pour défendre lui-même les couleurs du pays aux Mondiaux de 2011. Avec le désir de donner une suite à cette formidable première aventure, il entre en contact avec Richardson Viano. Ce qui ne manque pas de surprendre ce dernier, qui s'attendait plutôt à exercer dans le bâtiment: "Je n'y ai pas cru. Je croyais à une blague d'un copain. À la fin de l'appel, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert qu'il y avait bien une fédération de ski à Haïti".

En acceptant de relever le défi, Richardson Viano se retrouve propulsé sur le circuit professionnel international. Pour Silvia Viano, la mère, cette opportunité n'est pas seulement une affaire sportive. Elle traduit aussi une volonté de son fils d'exprimer sa fierté pour son pays natal, qui ne fait généralement l'actualité que pour la pauvreté extrême de son peuple et les catastrophes naturelles: "Quand il a choisi, c'était vraiment pour dire: «Haïti, je suis là avec toi». Tout d'un coup, on parle d'Haïti, mais avec le ski. C'est génial".

Un "message d'espoir" pour les Haïtiens

"Si je peux inspirer ne serait-ce que les enfants de l'orphelinat où j'étais, ça serait plus qu'une récompense personnelle, confirme l'intéressé. Je veux porter un message d'espoir pour les Haïtiens, mais aussi pour les jeunes des autres pays en difficulté. Il faut croire en ses rêves et ne jamais abandonner".

35e du slalom géant des championnats du monde 2021 de ski, à Cortina d'Ampezzo en Italie, Richardson Viano a pu compter sur le soutien d'acteurs publics français. "Il y a une belle histoire humaine, à laquelle on a été particulièrement sensible, explique Bettina Mathias, directrice de l'office de tourisme Pays des Écrins. La communauté de commune, l'office de tourisme, la commune de Puy-Saint-Vincent et sa station ont souhaité accompagner ce jeune champion dans ses premiers pas vers les Jeux". Ceux-ci sont prévus le 13 février sur le domaine de Xiaohaituo.