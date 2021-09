Boxe: "Je ne pense pas qu’on puisse retirer la médaille à Yoka", lance son manager aux JO 2016

John Dovi, manager de l’équipe de France de boxe lors des Jeux olympiques 2016 à Rio, est surpris par le contenu du rapport du professeur Richard McLaren. Un rapport de 152 pages qui pourrait destituer Tony Yoka de son titre olympique.

La boxe française est dans la tourmente depuis la parution du rapport du professeur Richard McLaren, ce jeudi sur le tournoi olympique de boxe en 2016 à Rio. Tony Yoka, champion olympique lors de cette édition, pourrait perdre sa médaille d’or dans les prochaines semaines. Si ce scénario catastrophe se confirme, ce serait une aberration pour John Dovi, manager de l’équipe de France à Rio, surtout après les différents scandales à Tokyo, cet été.



"C’est ce qui me surprend encore plus ! Ils ne sont pas capables de revenir sur la décision de Mourad Aliev, alors qu’il y a eu une erreur aux Jeux olympiques de Tokyo mais ils sont capables de retirer une médaille à Tony Yoka parce que, il y a cinq ans, ils estiment qu’il y a eu une combine contre l’Anglais ? Je ne vais pas être vulgaire mais il faut appeler un chat un chat et se dire que, cinq ans après, ils sont capables de remettre les choses en question… Moi je n’y crois pas, je ne pense pas qu’on puisse retirer la médaille à Tony aujourd’hui”, explique John Dovi, au micro de RMC Sport.



À ce stade, "environ onze combats ont été identifiés comme suspicieux, dont certains pour des médailles". Et parmi eux, on trouve la finale des super-lourds entre le Français Tony Yoka et le Britannique Joe Joyce. À l’époque, la courte victoire (décision partagée) de Yoka avait étonné certains observateurs qui estimaient que son adversaire en avait fait assez pour l’emporter. Mais rien qui ne justifie un scandale non plus.

Dovi ne comprend pas

Au fil des 152 pages du rapport, consultable sur le site McLaren Global Sport Solutions, l’enquête révèle que des officiels de l’AIBA, la fédération internationale, ont mis en place un système de "corruption et manipulation de résultats" à l’aide d’arbitres et de juges "complaisants" ou qui ont préféré "fermer les yeux" pour garder leur poste.



"Je suis surpris par ce rapport parce que, comme par hasard, c’est un Anglo-saxon qui fait un rapport sur un combat d’un Anglo-saxon. En fait, il n’y a pas grand-chose à dire. L’avantage, c’est ce que ce combat est sur internet. Selon l’angle duquel on voit le combat, on peut voir Tony gagner ou voir l’Anglais gagner, mais c’est un combat serré avec deux styles différents. De là à dire qu’il y a eu une arnaque… Cette personne qui a fait le rapport qui incrimine des gens mais surtout le travail qui a été fourni par tout un staff, j’espère qu’elle fera son travail jusqu’au bout, et pas que à charge contre les Français ? Il n’y a pas beaucoup de monde qui est capable de lever la voix et défendre la boxe française ! Parce qu’attaquer Tony sur ce combat-là, c’est attaquer tout le monde", ajoute John Dovi.