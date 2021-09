Boxe: le titre olympique retiré à Tony Yoka?

Les premiers éléments de l'enquête du Canadien Richard McLaren sur la corruption dans le monde de la boxe olympique doivent être communiqués ce jeudi. Et selon la presse britannique, la victoire du Français Tony Yoka face à l'Anglais Joe Joyce en finale des JO 2016 est suspectée d'irrégularités.

Alexis Vastine, Nordine Oubaali, Mourad Aliev il y a quelques semaines... Les exemples de boxeurs français ayant été floués aux Jeux olympiques, pour ne pas dire volés, sont nombreux. Mais en 2016, lorsque Tony Yoka avait décroché l'or olympique à Rio en battant Joe Joyce en finale sur décision partagée, c'est toute l'Angleterre qui avait crié au scandale. Et cinq ans après, l'affaire n'est peut-être pas terminée...

Le professeur de droit canadien Richard McLaren, dont les précédentes enquêtes sur le dopage russe ou les malversations au sein de la fédération internationale d'haltérophilie ont débouché sur de lourdes sanctions, doit en effet communiquer ce jeudi les premiers éléments de son rapport sur de potentiels faits de corruption dans le monde de la boxe olympique. Selon le Guardian, entre sept et dix combats font l'objet de sérieux soupçons de manipulation des juges, notamment lors des Jeux de Rio 2016. Et d'après le Daily Mail, le combat Yoka-Joyce est concerné.

Un Français au coeur du présumé scandale

Le tabloïd britannique assure en effet que la France et l'Ouzbékistan auraient été particulièrement favorisés au Brésil, et rappelle que l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) a elle-même demandé à Richard McLaren d'investiguer après de "fortes suspicions" à l'encontre de son ancien directeur exécutif: le Français Karim Bouzidi. Ce dernier avait été limogé à trois jours de la fin des JO de Rio, avant que les 36 juges et arbitres ayant officié durant le tournoi ne soient écartés quelques mois plus tard.

Toujours d'après le Daily Mail, l'enquête de McLaren pourrait avoir de fortes répercussions, et le journal britannique écrit que "le résultat du combat (Yoka-Joyce) est susceptible d'être inversé". Ce scénario catastrophe - et encore très hypothétique - entraînerait de fait la perte du titre olympique pour Yoka.

Le Guardian, de son côté, s'attarde particulièrement sur le quart de finale perdu par l'Irlandais Michael Conlan face au Russe Vladimir Nikitin chez les poids coqs. Un Conlan qui avait publiquement allumé "les voleurs" de l'AIBA après sa défaite. A noter que Richard McLaren doit tenir une conférence de presse dans la journée à Lausanne.