Cyclisme: "Un rêve de gosse", Cosnefroy très ému de participer aux JO de Tokyo

La Fédération française de cyclisme a dévoilé ce vendredi la liste des coureurs retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Une liste avec le nom de Benoît Cosnefroy. À l'issue de la 7e étape du Tour de France, le coureur d'AG2R Citroën a fait part de son émotion.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La Fédération française de cyclisme a dévoilé ce vendredi la liste des coureurs retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été (du 23 juillet au 8 août). Une liste avec plusieurs grands absents: Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou Thibaut Pinot. Pour l’épreuve en ligne messieurs programmée le 24 juillet, le sélectionneur Thomas Voeckler a fait appel à Benoît Cosnefroy (25 ans). Le coureur d'AG2R Citroën a été récompensé de sa bonne forme.

Au sortir de la 7e étape du Tour de France remportée par le champion de Slovénie Matej Mohoric, le coureur Français a fait part de son émotion à l'idée d'être du voyage pour la capitale nippone.

"J’étais au courant depuis peu, depuis avant-hier-soir il me semble, c’est aussi tout récent pour moi. Je sentais la sélection possible, c’était dans un coin de ma tête et j’en rêvais. Sincèrement, quand Thomas (Voeckler) m’a appelé, j’étais un gosse. Je suis tellement heureux de pouvoir représenter les couleurs de l’équipe de France là-bas, aux JO. "

"Je sentais que c'était possible"

Programmée six jours après l'arrivée du Tour de France, la course en ligne des JO se disputera donc sans le champion du monde en titre, Julian Alaphilippe ayant décidé de faire l’impasse pour se focaliser sur la Grande Boucle et rester ensuite auprès de sa famille, lui qui est devenu papa d’un petit garçon en juin. Pinot, lui, est embêté par son dos. Quant à Bardet, il n’a pas eu l’autorisation de son équipe (DSM) de faire des JO un objectif majeur. Des absences qui ont rendu possible la convocation de Cosnefroy.

"C’est quelque chose que je n’avais pas forcément pensé en passant pro, en début de carrière, poursuit Cosnefroy. Je sentais que je n’étais pas loin d’y aller avec les non-participations de Julian (Alaphilippe), de Romain (Bardet) et de Thibaut (Pinot) aussi qui est en convalescence. Je sentais que c’était possible avec ces paramètres-là, j’en ai rêvé et là, je vais y aller."

Au côté de Kenny Elissonde (29 ans), David Gaudu (24 ans), Guillaume Martin (28 ans) et Rémi Cavagna (25 ans), récemment devenu champion de France, Benoît Cosnefroy est donc tout excité de représenter la France: "Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, c’est différent et j’aime ces découvertes, je suis vraiment heureux."