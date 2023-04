J0 de Paris 2024: "Il y a 4 millions de billets à 50 euros ou moins", Estanguet se veut rassurant sur le prix des places

Invité de RMC ce mardi matin, Tony Estanguet a tenu à rassurer sur le prix des billets pour assister aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le patron de l'organisation rappelle qu'il y a "4 millions de billets à 50 euros ou moins."

Si la première phase de vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a connu un grand succès, les dents ont vite grincé face à une facture parfois très salée. Des prix jugés peu accessibles lors de la vente des packs sur-mesure qui ont découragé certains de sortir la carte bleue.

Alors que les inscriptions pour le tirage au sort de la deuxième phase - la vente des billets à l'unité - est ouverte jusqu'au 20 avril, Tony Estanguet a rappelé que "tous les sports" seront disponibles lors du tirage au sort, qui débutera le 11 mai. “La première phase était des packs, la deuxième des billets à l’unité. Au niveau des prix, il y en a pour tous les goûts, confie le président de Paris 2024 sur RMC ce mardi. Ça commence à 24 euros pour les Jeux olympiques, et 15 euros pour les Paralympiques. Il y a 4 millions de billets à 50 euros ou moins. Il y a 10% de nos billets qui sont à plus de 200 euros. Oui, il y a des prix très élevés. Il y en a pour tous les goûts."

"Il y aura des déçus" du côté des volontaires

Interrogé sur le recrutement des 45.000 volontaires, qui seront chargés de tâches précieuses l'an prochain - sans être indemnisés - Tony Estanguet se montre confiant. “On a ouvert la plateforme il y a seulement quelques semaines (les inscriptions sont jusqu'au 3 mai). On a déjà beaucoup de demandes. Très très largement au-dessus. Il y aura des déçus, on ne pourra pas sélectionner tout le monde."

Mais comment seront-ils choisis ? "On s’est appuyé sur les fédérations sportives. La base du sport français se construit sur les volontaires. Chaque semaine, il y a environ trois millions de volontaires, qui font tourner les clubs et organisent les compétitions, rappelle l'ancien champion olympique. C’est grâce à eux qu’on est là. On a envie de les remercier, de les associer parce que pour beaucoup d’entre eux, c’est un rêve d’être volontaire pendant les Jeux et de faire partie de l’organisation. C’est comme ça que s’organisent toutes les compétitions sportives. À la fois petites et très grandes. Il y a toujours des volontaires."

S'il reconnaît qu'il y a une "crise du bénévolat", Tony Estanguet avoue que les volontaires sont "fiers et engagés" de se lancer dans cette aventure que représente les Jeux Olympiques. "C’est une chaîne de solidarité, de transmission. Quand on est sportif de haut niveau, on reçoit des conseils de nos aînés. Les volontaires, c’est la même chose."