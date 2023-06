Jeux européens (tir): "Je m’interdis de ne pas avoir de médaille", Bessaguet ambitieux après sa médaille d'or

Champion d’Europe, vice-champion du monde, le tireur Clément Bessaguet poursuivi sa très bonne dynamique en remportant l’épreuve de tir rapide à 25m des Jeux européens. À près d’un an des Jeux olympiques de Paris 2024, le montpelliérain est l’homme en forme de cette équipe de France de tir.

Après votre match d’hier, vous partiez avec du retard ce vendredi. Au final vous décrochez la médaille d’or…

Je n’étais pas en confiance. Nos matchs se déroulent en deux jours et hier (jeudi), j’ai fait un mauvais match, j’ai perdu beaucoup de points. Je savais qu’il fallait que je gagne beaucoup de points aujourd’hui pour espérer aller en finale. On a quand même réussi à trouver des pistes avec mon entraineur et ça a bien fonctionné. Je suis très content, j’avais fait 3e aux derniers Jeux européens et là je voulais faire mieux, je voulais gagner et c’est ce que j’ai fait

Numéro un mondial, champion d’Europe, déjà vainqueur d’une manche de Coupe du monde cette année, vous êtes l’homme en forme de cette équipe de France de tir. Comment vous l’expliquez ?

J’ai eu un élément déclencheur. J’ai intégré l’équipe de France Douane. Avant j’avais un métier à côté, je ne pouvais pas m’entraîner tous les jours. J’avais la fatigue, les problèmes du boulot, comme tout le monde. Et là je suis enfin sur un pied d’égalité avec les autres. Je m’entraine tous les jours, je n’ai plus la fatigue. Je ne dois plus choisir entre aller au kiné, en prépa physique ou au tir, je peux tout faire dans la même journée. C’est clair que niveau régularité c’est génial. C’est en grande partie grâce à ça que je performe.

>> Suivez les Jeux européens en direct

Vous sentez que votre statut a évolué ? Vos adversaires vous voient comme un favori ?

Oui, je le sens et c’est le but aussi. Il faut qu’ils sachent que si je suis à la compétition, je serai en finale et je ferai tout pour gagner

Vous avez décroché un quota lors des derniers championnats d’Europe. Que représentent les Jeux olympiques pour vous ?

On ne connait pas encore le processus de sélection pour les Jeux, mais j’ai remporté un quota France donc ça me ferait mal de ne pas y être ! La médaille d’or olympique c’est un rêve, comme tout athlète. Je sais que c’est atteignable, à moi de travailler dur et de continuer à progresser parce que je fais des erreurs qu’il faut que je gomme. J’ai une année pour progresser et pour être à mon meilleur niveau aux Jeux pour gagner.